Un senador radical adelantó su voto y la designación de Manuel García Mansilla en la Corte pende de un hilo

Pablo Blanco

El legislador fueguino explicó su cambio de opinión sobre García-Mansilla: "Yo iba a votar a favor. A mí me había causado muy buena impresión. pero los hechos me demostraron que parte de lo que él dijo no era cierto. Había dicho que no asumiría por decreto y después terminó asumiendo por decreto. Eso hizo cambiar mi posición".

En tanto, el senador radical pronosticó no solamente que habrá quórum en la sesión sino que aventuró que ambos pliegos para la Corte Suprema resultarán rechazados por la mayoría.

Sobre el pedido de sesión del oficialismo para tratar el proyecto de Ficha Limpia, Blanco adelantó que dará quórum y dijo que "espera" que alcance el número para aprobar la iniciativa.