Tras la carta de Cristina Kirchner, el kirchnerismo confirmó el acto en la 9 de julio para el 25 de mayo

“Para esta tarde nos reuniremos en Smata y nos estamos preparando para el 25 de mayo que será un escenario muy importante porque se están sumando muchos compañeros que tienen mucha bronca por lo que está pasando”, aseguró el intendente de Ensenado, Mario Secco en diálogo con C5N.

En esa sintonía, para el jefe municipal la convocatoria de la próxima semana “no solo va a ser una fecha patriótica y para conmemorar los 20 años de la responsabilidad que Néstor asumió, sino también va haber un planteo muy fuerte”.

Consultado por la decisión de la vicepresidenta para no presentarse como candidata presidencial para el Frente de Todos, Secco aseguró que después de los fallos de la Cortes tanto en Tucumán como en San Juan, “esto estaba con posibilidades de que pudiera ocurrir”. “Cristina piensa en cómo seguimos y no en largar una candidatura para que del otro lado la bajen y que quede en un lugar que no la favorecen para nada”, analizó y agregó: “Es una decisión que tomó que estaba dentro de las reglas del juego de lo que se venía charlando”.

Cómo será el acto en la 9 de julio para el próximo 25 de mayo

Tras la reunión de esta tarde entre los principales dirigentes, se realizará una conferencia de prensa para dar mayores precisiones sobre esta concentración y consignar cómo será la concentración que en principio iba a realizarse en la avenida 9 de Julio, pero luego algunos referentes del FdT deslizaron que el acto podría llevarse a cabo en la Plaza de Mayo.

Al mismo tiempo, el intendente de Ensenado ratificó que uno de los grandes objetivos de la convocatoria es brindar el apoyo a Cristina. “Nosotros seguimos armando todos los escenarios posibles para ser competitivos en unas elecciones con Cristina que no quiere ser candidata para no hacernos daño y no perjudicar al grupo, pero no tengan dudas que a nosotros nos conduce ella”, aseguró.

“Ella nos marca un horizonte para seguir adelante. Es una persona que tiene una mirada por encima de todos y con su capacidad nos va a seguir conduciendo. Es la que conduce el espacio. No la tendremos de candidata por la decisión que tomó, pero es la única que puede revertir todo este desorden que tenemos en el frente de todos y puede poner orden”, destacó Secco en C5N.

Por último, consultado por una posible presencia de Cristina en el acto el jefe municipal sentenció: “A mí me encantaría que esté porque va a ser una movilización muy fuerte por todos los actores que se están sumando. Es posible que este Cristina y pueda ser parte de esta movilización masiva”.