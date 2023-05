Tras el revés de la Corte, Manzur dio de baja su candidatura a vicegobernador

"Hemos decidido declinar mi postulación. Lo hacemos al solo efecto de despejar dudas y generar certeza. Para poder avanzar con la votación y que los tucumanos puedan votar. Lo hago solo por el bien de los tucumanos y de nuestro espacio político", explicó Manzur.

El gobernador se postuló como compañero de fórmula de Jaldo, pero su candidatura fue cuestionada por la oposición local a través de una medida cautelar presentada por el intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro, el pasado 19 de abril. Luego, la Corte suspendió las elecciones previstas para el domingo.

Si bien todavía el máximo tribunal del país no resolvió sobre la cuestión de fondo, es decir, si puede o no ser candidato, Manzur anunció que desistirá de la postulación. El gobernador tucumano advirtió que no comparte el fallo, aunque lo respeta. Y reclamó a los jueces supremos que "se expidan lo más rápido posible, en el término de 24 horas, al igual que lo hizo con el recurso que presentó la provincia contra la cautelar".

"Si el impedimento era la postulación mía, al declinar la postulación no hay impedimento para hacer caer la cautelar para que los tucumanos puedan votar", consideró el ex jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández.

En cuanto a la fecha en la que se llevarán a cabo las elecciones, Manzur aclaró que "este domingo no hay posibilidades físicas ni materiales de llevar adelante el proceso electoral". Además, aseguró que a partir de ahora será el jefe de campaña de la fórmula Jaldo-Acevedo

"Yo estoy muy tranquilo, contento, con mucha fuerza, y estoy dispuesto hacia adelante y redoblar los esfuerzos para que nuestro espacio político siga gobernando Tucumán", concluyó Manzur.