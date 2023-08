Juicio Político a la Corte Suprema: declaró Silvio Robles, el vocero de Rossati

Antes de escuchar las preguntas de los diputados, Robles leyó un comunicado en el que expresó que algunos integrantes de la comisión "los han acusado falsamente de distintos hechos".

"Estos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías y calumnias", expresó y entre los ejemplos que dio citó que algunos legisladores dieron como ciertos y legítimos "supuestos chat cuya veracidad, existencia o legalidad deben ser discutidos judicialmente".

"Todo lo hicieron para atacar y presionar a un ministro de la Corte Suprema", puntualizó Robles para luego aclarar que se iba a abstenerse de contestar toda pregunta "que pueda vincularse con las distintas acusaciones" que le han hecho, hayan sido o no judicializadas.

“Esto incluye toda pregunta dirigida a indagar respecto de supuestas vinculaciones y presuntos contactos personales y/o telefónicos”, indicó.

Acto seguido el vocero de Rosatti se ocupó de eludir cada una de las preguntas que le hicieron. “No voy a contestar esa pregunta”. "Por falta de conocimiento no voy a responder eso“. "No manejo temas jurisdiccionales”. “En atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”. “Soy testigo, no soy abogado”. “No tengo el conocimiento”. "Estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. Debo mantener absoluta reserva de las acciones del tribunal. No puedo responder esa pregunta", fueron algunas de las respuestas que repitió Robles antes cada una de las preguntas de los distintos diputados.