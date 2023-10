Massa: "Vamos a sacar al FMI y ponerle punto final a ese capítulo negro de la economía que abrió Macri en el 2018"

En ese sentido remarcó que "la Argentina tiene por delante enormes peleas". "Tenemos que mejorar la distribución del ingreso, estamos muy atrasados respecto de como había terminado el 10 de diciembre de 2015, cuando Cristina (Kirchner) entrego el gobierno", analizó.

Asimismo también destacó que se enfrenta a la responsabilidad de que "salarios y jubilaciones aumenten su poder de compra", y enumeró las últimas medidas económicas para aliviar los bolsillos de los argentinos.

"Empezamos hacemos poco: eliminamos el impuesto a las ganancias, empezamos a devolver le IVA, 16 millones y medio de argentinos, ya recibieron la devolución; pero no alcanza y tenemos que ir por más", consideró el ministro.

"Necesito que me ayudan porque Argentina tiene que recuperar su soberanía de desarrollo económico, y para eso es fundamental que como hizo Néstor Kirchner en 2005 con Lula, le paguemos al fondo (FMI) y lo saquemos definitivamente para ponerle punto final a ese capitulo negro de la economía que abrió Macri en el 2018", manifestó.

A dos semanas de los comicios, Massa aseguró que "estamos en una elección en la que se define un modelo de valores como sociedad; que lo que estamos discutiendo es si las vacunas de nuestros hijos y el plan de vacunación sigue siendo gratuito o si tienen que pagar un millón 100 mil pesos al año que es lo que costaría si no tuviéramos el plan".

"Cuando ellos plantean la portación libre de armas, están mandando al nuestro hijo armados al colegio, queremos a nuestros pibes con una notebook en la mochila y no con un arma", dijo respecto a las propuesta del libertario Javier Milei en materia de seguridad.

A su vez, planteó que lo que está en discusión es el derecho a la indemnización, a las vacaciones pagas, o si volvemos a la esclavitud como hace años atrás. "Tenemos que defender los derechos de trabajadores porque es la fuerza más importante de movilidad social ascendente, creemos en una sola clase de hombres y mujeres las que trabajan, sean formales o informales", indicó.

Durante su discurso, también apoyó al candidato de Unión por la Patria en el distrito de la ciudad, Leandro Santoro y cruzó a su contrincante Jorge Macri de Juntos por el Cambio, el primo de Mauricio Macri. "Quiero que me ayuden a convencer a cada porteño y porteña que no viven en un reinado, que no tienen que resignarse a que el cambio de jefe de gobierno sea por transmisión sanguínea", apuntó.

Por último, Massa pidió que "nos preparemos para abrir los brazos a radicales, socialistas, independientes, hombres del mundo del trabajo, a empresarios que crean en un proyecto nacional, a que vengan desde el 10 de diciembre, a que sean parte del gobierno de unidad nacional"

"Tenemos la tarea de hacer nacer una nueva etapa en la Argentina, ayúdenme a empezar a construir ese cambio de gobierno y es nueva etapa desde diciembre", concluyó.