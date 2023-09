Sergio Massa: "Es un versito que el mercado va a resolver las asimetrías de la sociedad"

massa acto.JPG

Durante su exposición, el candidato presidencial cuestionó sin dar nombres, a los políticos que plantean una política de libre mercado. "Es una discusión que tiene 300 años, arcaica", destacó Massa para luego criticar “ese versito de que el mercado va a resolver las asimetrías en nuestra sociedad, el verso de que el vaso cuando se llena derrama mientras las sociedades ven que el vaso se estira, se estira y nunca derrama".

"La mano del Estado tiene que se visible para corregir las asimetrías. Esa es nuestra responsabilidad, nuestro modelo de país. No creemos que a un pibe de Salta, que no tiene la infraestructura en la escuela técnica para desarrollarse, le vaya aparecer mágicamente el mercado a resolvérselo", señaló el ministro.

En la misma línea, aseguró que "nosotros estamos dispuestos a comprometernos para que cada infraestructura educativa que construya el Estado tenga adentro a los ciudadanos pudiendo usarlas con calidad y buena atención y servicio".

"No tenemos que vivir nostálgicos, tenemos que construir el futuro y ese es el trabajo que tenemos por delante, aprender lo mejor de nuestra historia, pero saber que las sociedades cambian", concluyó.

En la apertura oficial del 1º Simposio Regional “Infraestructura del Cuidado: hacia una Argentina igualitaria con derechos”, Massa estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Salud, Carla Vizzotti; de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina y el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Massa repudió los dichos de Milei

El candidato presidencial de Unión por la Patria también señaló que "en las últimas horas escuchamos en la idea de la descalificación, pero también es discriminación, a un candidato plantear como peyorativo, como descalificación, el mogólico", en alusión al aspirante de La Libertad Avanza, javier Milei.

En referencia a sus dichos, resaltó querer "transmitir la solidaridad con toda la gente, con todo el equipo de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)" y "decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no descalificamos, no discriminamos y así como tenemos una agenda puesta en la infraestructura de cuidado, también tenemos puesta en otras temáticas de la agenda de inclusión parte del presupuesto”.

Massa a Ricardo Quintela: "No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones

Durante la presentación de la Red de Infraestructura del Cuidado del Ministerio de Obras Públicas en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía le dedicó unas palabras al gobernador de La Rioja quien había asegurado que renunciará si Javier Milei llega a la presidencia.

“No vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer gobierno de Argentina y vamos a poder trabajar juntos después del 10 de diciembre”, aseguró Massa ante los presentes.