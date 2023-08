Sergio Massa: "El gobierno no supo explicar lo que representa la herencia de Macri"

El ministro de economía y candidato a presidente de Unión por la Patria , Sergio Massa , realizó este domingo una autocrítica al asegurar que el gobierno del Frente de Todos no supo explicar al pueblo lo que representó para la Argentina la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional.

"No fue utilizado para construir rutas, ni hospitales, ni escuelas, ni en puertos, ni para mejorar la infraestructura ni en nada. La deuda sirvió sólo para pagarles a los fondos que vinieron a especular cuando no había más plata en el Banco Central y estaban de salida. Salieron corriendo al fondo, le pidieron plata prestada y el fondo accedió a ser garante del pago y de la salida de esos capitales", señaló el ministro.

Luego el candidato presidencial recordó que a la crisis económica y social que generó el endeudamiento se le sumó la pandemia del coronavirus, que generó la caída de 10 puntos del PBI; la guerra en Europa, que aumentó los precios relativos de la energía que el país importa para la producción; y la sequía en el campo que generó una pérdida de 20 mil millones de dólares. Según Massa, todas esas situaciones generaron un proceso de crisis que "el gobierno no se lo supo contar bien a la gente".

"No le supo contar qué representaba la herencia de Macri con el endeudamiento con el FMI. No supo contar la renegociación con los bonistas. No supo contar que recibimos la Argentina con default en pesos con el reperfilamiento", indicó el ministro.

"No hubo gimnasia para contar el Estado de las cosas de la nación por el impacto que significó todo esto. Argentina tiene deuda a 100 años que dejó el gobierno de Macri y ya nos olvidamos", agregó.

Ante esta situación, Massa sostuvo que estas elecciones son una oportunidad para pedirle disculpas a las personas que esperaban más por parte del gobierno pero también para "esclarecer y contar" el país que dejaron "los que quieren volver".