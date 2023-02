"Seré un dinosaurio": Pichetto ratificó sus repudiables dichos sobre la ministra Ayelén Mazzina

Pichetto ratificó sus dichos sobre Ayelén Mazzina: "No me arrepiento".

"Yo seré dinosaurio, pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie y me hago cargo de lo que digo . Además nunca he tenido ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual", expresó Pichetto en diálogo con Radio Rivadavia respondiéndole también al presidente Alberto Fernández, quien luego de aquella opinión del referente de Juntos por el Cambio apuntó contra él.

Además, sobre el contexto de su frase controversial, que fue dicha en LN+, explicó que se trataba de una consulta sobre el papel del Ministerio con lo ocurrido con el crimen de Lucio Dupuy: "Me preguntaron por el caso Lucio y yo creo que no hubo manifestaciones sobre este caso terrible y ni siquiera quiero entrar en las aristas espinosas, en la violación sistemática por vía anal con aparatos que le realizaban la madre y la pareja".

También apuntó contra el Ministerio que encabeza Mazzina, ya que señaló que simboliza "minorías intensas, políticas de gueto y pequeña, orientadas para determinadas minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas y que las desarrollen y ejerzan en libertad"

"Me parece que el Ministerio tiene 271 mujeres muertas por femicidio y que ha aumentado el presupuesto de una manera extraordinaria, debería dedicarse a analizar la desigualdad de la mujer en términos laborales dado que, precisamente, la falta de trabajo impacta más en la mujer", agregó Pichetto sobre su opinión del rol de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Pichetto negó criticar la sexualidad de Ayelén Mazzina

Luego de asegurar que no se arrepiente de lo que había expresado, el auditor general, a su vez, expuso que no criticó la sexualidad de Mazzina: "No dije eso, pero también hay pequeños grupos, no son la mayoría, que no se perciben mujeres, pero no voy a entrar en esta discusión porque no hablé mal de la ministra ni de su sexualidad".

"Sólo dije por qué no hablaron de este tema y no quiero volver al tema. En el subconsciente colectivo todos saben lo que quise decir. Hay una gran hipocresía en la sociedad, todos son políticamente correctos", agregó.

Qué dijo Pichetto sobre la sexualidad

Después de la frase que generó polémica, y a modo de defensa después del repudio, Pichetto recordó cómo actuó frente a los proyectos de ley referidos a la libertad en la sexualidad de cada persona en la Argentina: "Creo en el derecho individual, sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso a todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina. Voté las leyes, voté todo".

"Cuando nadie hablaba, estuve a favor del matrimonio igualitario. Discutí con Jorge Bergoglio, me parece bien el cambio que ha tenido que dice que comprende la homosexualidad. En ese momento, dijo desde el Arzobispado y les habló a las monjas de clausura, diciendo que el demonio estaba suelto en las calles de Buenos Aires y el demonio era el Senado que iba a tratar el matrimonio igualitario", agregó.

Por último, insistió: "No soy un discriminador, no tengo problemas con ninguna identidad sexual. Todos saben lo que pienso, ahora cuando el Ministerio hace políticas de minoría, destinado a un sector determinado, y bueno, eso es lo que reclamo. No me importa la orientación sexual de la ministra, incluso la respeto".