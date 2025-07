Interna libertaria en Diputados: Marcela Pagano sostuvo que "Lemoine no está en uso de sus facultades"

"Más allá del alboroto, las malas palabras y la violencia a la que estamos acostumbrados, hay que prestar atención a quienes se levantaron y dejaron de dar quorum. Había temas importantes como salud mental, retenciones, financiamiento pyme... A mi me parece que los diputados estamos para trabajar, para eso cobramos la dieta", explicó Pagano en diálogo con Jorge Rial en Argenzuela.

Embed Contanos Marce, por qué querías la comisión de Juicio Político?

Así ibas a defender al Presidente? pic.twitter.com/RZfiS5e8T4 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 2, 2025

En ese sentido, reiteró su posición sobre el debate de los temas propuestos para la sesión: "Doy quorum porque esos temas urgen de ser discutidos en las comisiones, nos pagan para trabajar y las comisiones están paralizadas".

Entonces le respondió a Lemoine, de quien aseguró que "no está en el pleno uso de sus facultades, la tomo como tal, está en la fase de excitación de un brote" y aseguró que "la está usando gente que está ejerciendo el poder".

Pese a su salida del bloque de La Libertad Avanza, la legisladora aseguró seguir alineada con las ideas del presidente Javier Milei aunque, en relación a los polémicos modales del mandatario, aclaró: "no abono la violencia y no me gustan los insultos".

"Que el Presidente haga lo que considere que tiene que hacer y que se haga cargo", remató.

Lemoine Pagano

Duro ataque de los trolls libertarios a Marcela Pagano por haber dado quorum en Diputados

La diputada Marcela Pagano fue la única legisladora del bloque de La Libertad Avanza que dio quorum este miércoles para que comenzara la sesión especial pedida por la oposición, lo que desató una catarata de críticas y feroces ataques en redes sociales por parte de trolls libertarios.

Pagano bajó al recinto este mediodía y fue una de los 136 diputados que permitieron dar inicio al debate. El temario de la sesión especial incluye temas sensibles para el Gobierno como la Ley de Financiamiento Universitario, la situación presupuestaria del Hospital Garrahan y el régimen legal de DNUs.

Otra de las legisladoras que dio quorum fue Lourdes Arrieta, ex La Libertad Avanza y actualmente en el monobloque Fuerzas del Cielo. Aunque los trolls también la cuestionaron, apuntaron especialmente contra Pagano, quien protagoniza una fuerte interna con su compañera de bancada, Lilia Lemoine.

Marcela Pagano quórum en Diputados 02-07-25 X @cotyvile

Noticia en desarrollo