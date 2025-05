Escándalo en el PAMI: Lourdes Arrieta solicitó crear una comisión investigadora y citar a Karina Milei

La Resolución establece que la Comisión tendrá como objeto “la recolección de información, análisis, investigación y esclarecimiento de: a) Los criterios de designación de autoridades regionales y nacionales en el PAMI, b) El posible uso de fondos públicos del organismo con fines político-partidarios. c) Las contrataciones irregulares y/o direccionadas llevadas a cabo por la actual administración de PAMI. Y d) La intervención, influencia o participación de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en tales decisiones administrativas, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Sra. Lic. Karina Milei y funcionarios de la Presidencia Sres. Eduardo “Lule” Menem y Diego Vartabedian".

Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, director y subdirector de PAMI Las figuras detrás de esta trama de irregularidades son el director de PAMI, Esteban Leguizamo, y el subdirector, Carlos Zamparolo.

"Desde la asunción del nuevo gobierno en diciembre de 2023, en el que no se hayan registrado noticias negativas vinculadas al PAMI. Las denuncias por corrupción, el uso político-partidario del organismo, los despidos masivos, los recortes en medicamentos esenciales y las designaciones discrecionales sin criterios técnicos dan cuenta de una situación institucional alarmante”, afirmó la diputada por Mendoza.

“Frente a la gravedad y recurrencia de los hechos expuestos, resulta imprescindible que se tomen medidas urgentes. La ciudadanía no puede tolerar que un organismo clave como PAMI, cuya función es garantizar el acceso a la salud y al bienestar de nuestros adultos mayores, sea utilizado como plataforma de negocios personales, proselitismo o disciplinamiento político”, aseguró Arrieta.

Por último, Arrieta consideró necesario “transparentar los criterios de financiamiento, las decisiones administrativas y las influencias políticas que se ejercen sobre organismos clave como el PAMI, que brindan servicios esenciales a nuestros adultos mayores y a quienes debemos respeto y honra, son nuestra historia viva y una causa transversal a todos los colores e ideologías políticos”.

Compras sin licitación y sobreprecios: el escándalo por coimas en el PAMI

El escándalo por presunta corrupción en el PAMI no se limita a los pedidos de coimas a funcionarios, tal como denunció la exfuncionaria de La Libertad Avanza (LLA) Viviana Aguirre, sino que incluye también acusaciones por compras sin licitación y sobreprecios de hasta el 700%.

Según exautoridades del organismo citadas por Ámbito, las figuras detrás de esta trama de irregularidades son el director de PAMI, Esteban Leguizamo, y el subdirector, Carlos Zamparolo. El mecanismo para justificar las maniobras es la "vía de excepción", que se utiliza para evitar demoras cuando la vida de los pacientes corre riesgo.

"Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo. Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta que en la mayoría no había riesgo de vida", afirmó a ese medio el exrepresentante de una sede del organismo en territorio bonaerense.

Explicó que "al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%". El exfuncionario detectó las irregularidades al encontrar un pedido de biopsia para un tumor benigno, que no conlleva urgencia, lo que lo llevó a revisar las solicitudes. "Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal", afirmó.