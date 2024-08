Se conoció la foto del diputado acusado de pedofilia en Casa Rosada junto a funcionarios de La Libertad Avanza

Entienden porque el Diputado PEDOFILO Germán Kiczka se fugó no?

Cómo no estaba custodiado?

A Patricia Bullrich le desaparecen pibes, se le fugan pedofilos y nadie dice nada, y no es por inútil eh!

Es cómplice, es la eterna encubridora del poder.pic.twitter.com/2kQK5J8LHX