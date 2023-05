Rodríguez Larreta: "Si me eligen presidente termino con la intermediación de los planes sociales"

"A lo largo de estos últimos años venimos viendo un aumento de los planes sociales pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes, cada vez hay más pobres . La conclusión es muy clara: así como están, los planes no funcionan. No están mejorando las condiciones de vida de los que los reciben, que son los que más lo necesitan", sostuvo.

"Lo peor de todo: no los vincula al trabajo. No promueven que las personas busquen, consigan un trabajo, que salgan adelante. Peor todavía: hay gente que decide no tomar un empleo formal porque si no pierde el plan. Todos hablan de convertir planes en trabajo pero muy pocos dicen cómo hacerlo. Desde la Ciudad venimos hace meses estudiando cómo funciona en otros países, en otras ciudades, qué funcionó, qué no", continuó.

El funcionario subrayó: "Hoy queremos presentar una nueva medida suyo objetivo no es solo garantizar una contraprestación adicional sino también limitar la temporalidad del plan. Para que sea una ayuda en la emergencia, pero que nunca desincentive la búsqueda de un trabajo".

Embed

"Toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo. Ese es el objetivo de esta medida. Hoy tenemos en Buenos Aires más o menos 10 mil personas que reciben un plan y además trabajan de manera informal. En malas condiciones, sin derechos, y su trabajo no les alcanza para dejar de ser pobres. Más del 60% de los que reciben planes no terminó la secundaria y el 75% no tiene ningún tipo de capacitación en oficios", planteó.

Luego, Larreta anunció las dos condiciones que se agregan al beneficio de Ciudadanía Porteña. "La primera es la formación, la capacitación para obtener un trabajo, orientada a las demandas concretas y actuales del mundo laboral. Tienen que cumplir, mínimo, 40 horas de capacitación por año. El que no lo cumple pierde el programa", explicó.

"La segunda condición tiene que ver con conseguir un trabajo. Vamos a acercarles a los beneficiarios del plan ofertas laborales relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos, al curso que hayan tomado", siguió.

El jefe de Gobierno indicó que "ir a las entrevistas que se les ofrecen y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificar a las entrevistas laborales o si se rechazan más de dos ofertas de trabajo, pierden el programa. Al revés que hoy. Hoy, si aceptan el trabajo pierden el programa. Tenemos que cambiar esa lógica".

Rodríguez Larreta, en clave electoral: "Estamos viendo el final de una Argentina irresponsable"

"La mejor política social es el trabajo. Así como hicimos en la Ciudad lo vamos a llevar a la Argentina entera. Es la base para un país de progreso, para una movilidad social ascendente, de crecimiento económico, de desarrollo sostenido", señaló.

Larreta apuntó contra el Gobierno y afirmó que "estamos viendo el final de una Argentina irresponsable. No voy a apagar este incendio con más nafta. Necesitamos calma, previsibilidad y mucho trabajo".

"Hay millones de argentinos que están esperando soluciones y nosotros las estamos construyendo desde nuestro lugar para sacar a la Argentina de esta crisis. Vamos a cambiar todo, sin títulos marketineros. Ya nos robaron el presente, evitemos que nos roben el futuro", concluyó.