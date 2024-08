Ricardo Alfonsín explicó su salida de la UCR y descartó un armado con Axel Kicillof

El exdiputado aseguró que "en la ideas" no dejó el radicalismo, al que cuestionó por ser "una expresión de derecha". Explicó que la ciudadanía "quiere la creación de un frente que no sea peronista, pero tampoco antiperonista" y que "eso es lo que se va a crear".

El exdiputado Ricardo Alfonsín explicó este sabado su salida de la Unión Cìvica Radical y descartó un armado electoral con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Aseguró que " en la ideas" no dejó el radicalismo, al que cuestionó por ser "una expresión de derecha". Analizó que la ciudadanía "quiere la creación de un frente que no sea peronista, pero tampoco antiperonista" y "eso es lo que se va a crear".

"Yo no me he ido del partido, si participar de un partido político es un principio de ideas y valores que se traducen en programas. Los que se fueron son los que llevaron el partido a esta situación. No me he ido del partido, en las ideas no”, reveló el exembajador de España sobre su alejamiento formal de la UCR.

De todas maneras, no le cerró la puerta a que dirigentes radicales quieran sumarse a su nuevo espacio: "Voy a formar un frente con Libres del Sur y Forja. Si el partido (radicalismo) revisa sus posiciones y se propone un cambio, no tenemos ningún problema en hablar".

Ricardo Alfonsín "Yo no me he ido del partido, si participar de un partido político es un principio de ideas y valores que se traducen en programas", analizó Alfonsín.

"Tal vez iremos generando condiciones para poder militar todos juntos de nuevo. Mientras sigan siendo una expresión de la derecha...ni (Raúl) Alfonsín estaría allí", remarcó en una entrevista con Radio Splendid.

Ricardo Alfonsín descartó un armado con Axel Kicillof

“No es así, habrán entendido mal. Hay un porcentaje en el electorado bonaerense que no quiere votar a la derecha, que no quiere votar a la UCR, a Juntos por el Cambio o el PRO, que no quiere votar a La Libertad Avanza, ni a Hacemos Coalición Federal y que quiere la creación de un frente que no sea peronista, pero tampoco antiperonista, de centro izquierda, muy republicano, democrático y bueno, eso es lo que vamos crear”, afirmó el dirigente sobre las especulaciones que pronosticaban un acercamiento al gobernador bonaerense.

En ese sentido, explicó: "Además de trabajar juntos con Forja y Libres del Sur, se están sumando amigos del socialismo y gente del peronismo que no se sienten expresados".