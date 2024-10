Tras el veto, el Gobierno se reúne con las universidades por los salarios docentes

El encuentro está pautado para las 17 y será encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Fuentes de la cartera indicaron que será una reunión de carácter "técnico" y no habrá una "oferta superadora", según reportó Clarín.

El Gobierno insiste en que no dará "marcha atrás" y no se dejará "extorsionar" por los sindicatos universitarios. "Es el 6,8% de siempre. Lo que sí estamos evaluando es si les damos el aumento igual, aunque no lo acepten", explicaron. En ese caso, el nuevo salario se fijaría por decreto tal como ocurrió en agosto con la paritaria nacional.

Esta será la primera reunión luego del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario que la oposición tratará de rechazar este miércoles en la Cámara de Diputados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que si eso sucede el Gobierno apelará "por la vía de la justicia o administrativa".

Se confirmó la sesión especial en Diputados para tratar el veto de Javier Milei al financiamiento universitario

Se confirmó la sesión especial en la cámara de Diputados para tratar el veto al financiamiento universitario del presidente Javier Milei. Tras el pedido de la oposición, tendrá lugar el próximo miércoles a las 11.

El pedido para la sesión especial había sido efectuado por los legisladores de distintas fuerzas políticas, entre ellos Germán Martínez (Unión por la Patria), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) y Rodrigo de Loredo (Unión Cívica Radical), entre otros.

Para poder rechazar el veto, los bloques de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y Unión por la Patria deberán reunir el respaldo de los dos tercios de los diputados que estén presentes en la sesión.