Referentes de DDHH, políticos y gremialistas marcharán bajo la consigna "Por la Democracia, No votamos Derecha"

Convocaron a un acto "Por la Democracia, No votamos Derecha"

Distintos referentes de los organismos de DDHH , junto a dirigente políticos y gremiales, se convocarán bajo la consigna "Por la Democracia, No votamos Derecha" por la su preocupación que genera un posible triunfo electoral de La Libertad Avanza.

Los dirigentes explicaron que “es hora de unirnos en defensa de la democracia y los valores que son fundamentales para nuestra Nación”, a la vez que hicieron circular un documento llamado “Sí a los derechos. No a la derecha”.

Los sectores progresistas comprometidos en la defensa de los valores democráticos destacaron que “a 40 años de la restauración de la democracia, la elección presidencial del 2023, como nunca en los tiempos recientes, puede ser una bisagra en la historia argentina, que signifique un retroceso a los peores tiempos”.

Algunos de los dirigentes y organizaciones firmantes del documento, al que se están sumando nuevas adhesiones, son la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, la ex gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego Fabiana Ríos, el presidente del Astillero Rio Santiago Pedro Wasiejko, Gustavo López de FORJA, el presidente del Consejo Nacional de Política Indígena Daniel Segovia, el socialista santafecino Eduardo Di Pollina de Bases, el ex legislador porteño Facundo Di Filippo, Nito Artaza de Cambio Popular y la ex directora de Derechos Humanos de Rosario Alicia Gutiérrez entre otros.

La posición con respecto a Javier Milei

“El primer lugar ocupado por Javier Milei en las PASO instala una gran preocupación para todos los sectores democráticos y progresistas de nuestro país. Están en juego los valores y el consenso democrático del ‘83”, resaltó el documento.

Además, “su discurso agresivo; su negacionismo del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico militar; su permanente apología al terrorismo de Estado; su desinterés por los efectos de la crisis climática y el calentamiento global, su manifiesta misoginia; sus propuestas privatizadoras de la salud, la educación y la ciencia; su expresa voluntad de retornar a las “relaciones carnales” con Estados Unidos y su determinación de que la seguridad interna quede en manos militares, suponen un riesgo cierto para la sociedad y la Nación misma”, continúa.

En este sentido, definieron que “No es tiempo de silencios ni de posiciones cómodas. Debemos construir una amplia mayoría que exprese con claridad nuestra bandera: NUNCA MÁS”.

En otra parte del texto remarcaron: “Es por ello, que todas y todos los firmantes nos comprometemos a trabajar decididamente para que en las elecciones generales de octubre nuestros compatriotas NO voten a la derecha y se expresen contra el engaño reaccionario que manipula el legítimo descontento y el justo reclamo para derogar definitivamente los derechos ciudadanos, las conquistas colectivas y las libertades individuales”.