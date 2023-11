Quién es Leonardo Cifelli, el elegido por Javier Milei para comandar la secretaría de Cultura

El nuevo Secretario de Cultura conoció a Javier Milei a través de su hermana Karina, con quien tiene un vínculo más cercano, y hasta la semana pasada solo había visto una vez en persona al presidente electo. "Me caen bien los dos. Hablamos de teatro, de música, del Teatro Colón, es un tipo interesante", declaró a La Once Diez.

"Acepté porque me sentí libre para hacer lo que creo que tengo que hacer por la cultura nacional", destacó el productor, quien aclaró que "no quiero cortar nada, pero no sé cuál va a ser el presupuesto porque eso se vota una vez pasadas las elecciones".

Bajo la presidencia de Javier Milei, Cultura perderá el rango de Ministerio y pasará a ser una Secretaría de la que, según trascendió, dependerán cuatro subsecretarias y dos direcciones.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, y Javier Milei 20-11-23 Instagram @leocifelli

"Me gustaría que las orquestas sean federales para que no se concentren todas en CABA", adelantó Cifelli, quien también propuso el nombre del director teatral Alejandro Tantanian para dirigir el Teatro Nacional Cervantes. En cuanto al Centro Cultural Kirchner (CCK), consideró que "está muy bien su programación".

"En Tecnópolis hay que seguir con las programaciones y sumar más federalismo. Ya tengo pensados directores para el CCK, para Tecnópolis, para el Cervantes, y nadie me dijo que no", reveló.

En un comunicado titulado Por una cultura libre y federal que envió a La Nación, Cifelli anticipó que los recursos de la Secretaría deberán ser "optimizados" y que las políticas culturales se articularán con los gobiernos provinciales. "Conmigo trabajarán todos: K y no K", aseguró, y agregó que el Estado dejará de pagar "fortunas" a los artistas.

Entre sus propuestas, planteó un plan de promoción cultural internacional a través de alianzas e inversiones público-privadas; optimización de los recursos existentes; federalización; finalización de la puesta en valor del Palais de Glace y otros espacios culturales, y un sistema de mecenazgo a nivel nacional.