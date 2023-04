"Que la adversidad nunca nos detenga", pidió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández aseguró este jueves que le tocó vivir "cuatro años horribles" como mandatario, en referencia a la pandemia de coronavirus, la guerra en Ucrania y la sequía, y pidió: "Que no nos detenga nunca la adversidad" .

"Me han tocado vivir como presidente cuatro años tan horribles como los que vivieron ustedes. No fue un problema del Presidente, fue un problema que asoló a la humanidad. Gobernar dos años con pandemia, un año con guerra y un año con sequía es algo que no se lo deseo ni a mi peor opositor", advirtió el mandatario, durante un acto realizado en Mar del Plata.