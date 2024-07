Patricia Bullrich sigue agitando la interna del PRO y advirtió que el debate "no es por cargos, es de rumbo"

"Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina", explicó la ministra de Seguridad.

En medio de la interna que envuelve al PRO, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , reafirmó su compromiso con el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el debate que quiero dar en el partido "no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo" . Y en la previa de la elección que definirá quién presidirá la asamblea partidaria, expresó: "Yo me juego a fondo, como lo hice siempre, y cuento con ustedes" .

“Nuestro compromiso incondicional con el cambio. Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza”, agregó.

Bullrich sostuvo que “avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas”, algo que calificó como “definitivo”.

“Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable. Y como ministra de Seguridad, me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien. Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”, detalló.

“Por eso, el debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás”, sentenció.

Finalmente, sostuvo que “no podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino. Por eso, yo me juego a fondo, como lo hice siempre”.

El PRO, en una fuerte interna

El PRO se apresta a definir quién presidirá la asamblea partidaria, a pocas semanas de que su fundador, el ex presidente Mauricio Macri, fuera electo como titular del espacio en medio de una feroz interna con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desde noviembre de 2023 alineada con el presidente Javier Milei.

La llegada de Macri a la Presidencia del PRO fue en sucesión, justamente, de Bullrich. La ex candidata presidencial había conseguido el apoyo del ex mandatario nacional para los comicios del 2023 y en detracción del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Derrotada en las elecciones generales, Bullrich se alineó de forma automática con Milei. El acercamiento no solo tuvo como objetivo inclinar la balanza en favor del libertario en el balotaje del 19 de noviembre pasado, sino también un acuerdo que derivó con el desembarco de Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

Ese movimiento incomodó a Macri, quien aspiraba a mantenerse ecuánime en la gestión de Milei, solo "apoyando" a la Casa Rosada a través de cuadros técnicos y con el peso que conserva el PRO en el Congreso de la Nación.

A diferencia de Macri, Bullrich remarca sucesivamente la necesidad de convergencia entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).