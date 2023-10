Patricia Bullrich: "Nuestros valores no se compran ni se venden"

Patricia Bullrich Twitter

Por otro lado, pensando en cuál será la postura de JxC no aclaró a quién se alineará, pero sí aclaró que tiene “la convicción de que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza”. “Nunca seremos cómplices de las mafias que destruyeron este país. Nuestros valores no se venden ni se compran. Desde el lugar que me toque, no me rendiré nunca en mi lucha contra el populismo”, sostuvo.

Y concluyó: “Vamos a estar juntos en los tiempos difíciles que vienen. Yo voy a estar siempre al lado de los argentinos. Un abrazo enorme para todos”.

Myriam Bregman destacó que primó el voto contra el “tren fantasma” de Milei

Tras las elecciones generales, donde el Frente de Izquierda (FIT) obtuvo menos del 3% de las elecciones, su líder Myriam Bregman analizó el resultado de los comicios presidenciales y aseguró que “primó el voto” a Sergio Massa contra “el tren fantasma” de Javier Milei.

Respecto a la victoria del candidato por Unión por la Patria, quien cosechó el 36,67% por sobre el 29,99% del libertario, consideró que “lo que primó fue el voto contra el tren fantasma que es Javier Milei, la lista que lo acompaña y que en los últimos días desplegó sus propuestas más alocadas y siniestras abiertamente”.

Pensando en la postura que tomará la Izquierda en el balotaje próximo 19 de noviembre, Bregman aseguró que en los próximos días sacarán “una declaración intentando que sea del frente de Izquierda unidad”. “Milei y Massa no son lo mismo, pero nosotros vamos a enfrentar la política del Fondo Monetario y jamás voy a cambiar mi visión. Lo que es seguro es que nosotros vamos a estar en contra del ajusto lo aplique quien lo aplique”, sostuvo en Radio Urbana Play.