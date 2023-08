Patricia Bullrich cruzó a Javier Milei tras los dichos sobre su esposo: "Si quiere discutir, que lo haga conmigo" 

“En primer lugar, si Milei quiere discutir que lo haga conmigo, yo soy la candidata a presidenta de JxC, que no se meta con mi marido, no hace política”, apuntó la dirigente del PRO.

Días atrás, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, había señalado al esposo de Bullrich como quién “fogoneó la mentira de cuando yo fui a AMIA”. “Dijeron que me insultaron, me abuchearon, me escupieron, me tiraron huevos y como me quisieron linchar me tuve que ir antes”, agregó.

Patricia Bullrich

Ante esto Bullrich señaló en declaraciones a LN+: “El simplemente estaba caminando por la calle, no pertenece a la AMIA, que no hace ningún tipo de operaciones, todo el mundo lo conoce, es una persona amable, agradable, de buenos modales”. Para volver a expresarle que “si quiere discutir, que lo haga conmigo. Discutamos lo que necesita el país y no se meta con mi marido”.

javier milei Télam

“A él le molestó mucho cuando se metieron con su hermana, entonces que haga lo mismo. Que piense que cuando alguien que hace política y se meten con su hermana, le duele. Bueno a mi que se meta con marido, que no están en ese mundo, me duele porque no tiene porque meterse con alguien que no está involucrado. Acá, acá , discuta conmigo Milei”, recordó.

Javier Milei promete un ajuste más fuerte que el del FMI

El líder de La Libertad Avanza aseguró que en caso de llegar a ser gobierno "lo que queremos hacer es un ajuste que es más duro que el del FMI". Incluso aseguró que su implementación “no sería un problema para nosotros".

“Vos te sentás a negociar porque estás entregado porque tenés déficit fiscal y no querés ajustar. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es más duro que el del FMI, no sería un problema para nosotros”, señaló el líder libertario al momento de detallar su postura ante una eventual negociación con el organismo

Sobre este mismo tema sostuvo en declaraciones a TN: “Hay que ver la connotación que se le da al ajuste y quien paga el ajuste, esto es muy importante”.