Pablo Duggan sobre la convocatoria de Milei: "Parece una extorsión, va a ser muy difícil que llegue a buen puerto"

Sin embargo, el conductor advirtió que el jefe de Estado "convoca muy particular, con condición, lo que parece una extorsión: Primero vengan a firmar un preacuerdo, aprueben la Ley Bases y ahí recibirán alivio fiscal".

Luego, prosiguió: "'Después firmamos el Pacto de Mayo', que no pareciera estar sujeto a debate. Va a ser muy difícil que esto llegue a buen puerto y que esta convocatoria termine algo más que en un Presidente que quiere ganar tiempo". En la misma línea analizó que Milei "había cerrado puertas y puentes y ahora dice 'bueno, se las abro, vengan a discutir'".

Por otro lado, Duggan resaltó que "lo más importante es que el Presidente no toca los temas más sensibles", hablando específicamente de la inflación, la devaluación y la licuación de los sueldos.

Javier Milei El Presidente en la Asamblea Legislativa. Cámara de Diputados

"De los problemas que tiene la gente para pagar las cuentas no hubo una palabra clara, no hubo nada concreto. Ni de la persona que no está pudiendo llegar a fin de mes, cortando gastos a lo bestia... es todo un desastre lo que está pasando". El periodista de C5N aseguró que el país está atravesando "una crisis social gravísima" y que el jefe de Estado no se pronunció sobre ello, ni sobre las tarifas, ni tampoco sobre los sectores más afectados.

También habiendo hecho la vista gorda en la falta de mención de temas cruciales para el desarrollo del país como la inversión y la producción, Duggan concluyó en que el discurso del Presidente fue "muy pobre, quedó a mitad de camino". "Me quedó gusto a nada. Celebro que haya mostrado mejores modos, pero no va a cambiar nada, el Presidente no se da cuenta de la gravedad del país, está ciego. No le avisaron que está desnudo", cerró.