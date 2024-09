Nicolás Pino desligó el atentado en la Sociedad Rural de su relación de "empatía" con Javier Milei

"Los hechos son de público conocimiento, un día normal en La Rural, se recibe un paquete dirigido a la SRA, a mi nombre, lo que ustedes saben. Todo sucedió muy rápido. Hay que destacar también la firmeza y profesionalismo de todos los que intervinieron en ese momento, SAME, Policía, bomberos, la gente que desactiva bombas. Los protocolos se activaron rápidamente", detalló sobre lo ocurrido.

Además, puntualizó: "No puedo decir que este episodio tenga referencia a la relación que tengo con el Presidente". En el mismo sentido, aclaró que la "cercanía" que mantiene Milei, más allá de la "empatía en lo personal", es la de "un presidente de una entidad con el presidente de la Nación".

Sociedad Rural Argentina El atentado ocurrió el jueves en la Sede Social de la Sociedad Rural en Palermo. Télam

Luego reconoció que "Nunca pensé que íbamos a sufrir un episodio así, un episodio de la Argentina del pasado, tener un atentado como el que sufrimos". "Ayer no sabía qué palabra era, pero la ministra Bullrich habló de atentado y me hizo caer: un atentado es lo que sufrimos", añadió luego.

Ante la consulta si recibió mensajes previos que hubieran generado alguna sospecha, el titular de SRA fue concreto: "¿Amenazas? Cero. Y puedo dar con certeza que he transcurrido mi vida cosechando amigos y gente. Tengo la suerte de no haber cosechado enemigos. Certezas no tenemos ninguna (del hecho). Pero son episodios que no tienen que ocurrir en la Argentina de hoy".

En el mismo sentido sostuvo que no tienen hipótesis ni conjeturas sobre lo ocurrido. "Son situaciones que traen a la memoria de uno épocas pasadas, seguro. Después de muchos años de experiencia como sociedad, no es lo que la sociedad argentina quiera volver a refrescar esos momentos", explicó.

Atentado en la Sociedad Rural: así quedó el escritorio de la secretaria de Nicolás Pino tras la explosión

El escritorio de la secretaria de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), sufrió algunas quemaduras y destrozos leves luego de que un sobre con material explosivo generara una pequeña detonación que provocó humo y activó la alarma contra incendios.

El paquete que fue abierto estaba destinado a Pino, mientras que el otro, que llevaba el nombre del vicepresidente de la entidad, Marcos Pereda, no llegó a abrirse y fue intervenido por la Brigada de Explosivos. Los efectivos presumen que se trató de una advertencia y no de un ataque.