Nicolás Kreplak: "No queremos que la gente que lucha contra el cáncer tenga que hacerlo contra la incertidumbre"

Tras el desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei, la Provincia de Buenos Aires anunció la ampliación de la cobertura de medicamentos para pacientes oncológicos. El ministro de salud aclaró que "no venimos a reemplazar al Estado nacional".

Nicolás Kreplak: "No venimos a reemplazar al Estado nacional".

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que el Gobierno "plantea a los medicamentos oncológicos como un gasto que no quiere hacer" al tiempo que explicó que desde la Provincia "no queremos que la gente además de luchar contra el cáncer, tenga que luchar contra la incertidumbre y la angustia de no saber si el Estado le va a dar la medicación".