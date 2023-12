Movilidad jubilatoria: la Ley Ómnibus propone derogar la fórmula y brindar aumentos por decreto

Dentro del apartado sobre Reorganización Económica se encuentra el capítulo III de Movilidad de las prestaciones, y más precisamente el artículo 106 del proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que dispone la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N° 24.241, sus complementarias y modificatorias.

En la misma línea, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones dispuestas por la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los "criterios de equidad y sustentabilidad económica". Además, hasta que se establezca una fórmula automática, el PE podrá realizar aumentos periódicos "atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos".

Movilidad jubilatoria

Qué dice la Ley 24.241

La Ley 24.241, sancionada en 1993, instituyó con alcance nacional y con sujeción a las normas de esta ley, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS).

Con el tiempo, fue complementada por nuevas normas y sus modificaciones, como las leyes de Solidaridad previsional y movilidad previsional, moratoria previsional, reparación histórica nacional, creación de la PUAM, reconocimiento de años de aportes por tarea de cuidado, prestación anticipada por desempleo, entre otros.

La última gran modificación se produjo a fines de 2020, cuando el Congreso aprobó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estableció que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial, y que reemplazó el mecanismo de incremento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales aprobado a fines de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El proyecto de Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso

Leandro Santoro: "¡Esto no tiene antecedentes!"

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro se manifestó contra la Ley Ómnibus que el presidente Javier Milei envió al Congreso para que sea tratada durante las sesiones extraordinarias: "La verdad es que es una barbaridad. Son dos cosas distintas que nunca hemos visto. Por un lado está el DNU y por otro la ley, que incluye la aprobación del DNU. ¡Es una cosa insólita! No termino de entender si no entienden lo que están haciendo o en realidad han logrado acuerdos con algún sector de la política y uno desconoce. ¡Esto no tiene antecedentes!"