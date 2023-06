Milei confirmó que Ramiro Marra será su precandidato a jefe de Gobierno porteño

"Estoy muy agradecido con Javier por el apoyo que me da y con toda la gente del espacio que me venía insistiendo para que me anime a salir al juego de la política", declaró Marra, en diálogo con Juan Amorín en El Diario.

El legislador libertario aprovechó también para agradecer, con bastante ironía, "a todos los panelistas de Duro de Domar", en especial a Julia Mengolini y Carla Czudnowsky. "Cuando me pelean, me ayuda mucho al posicionamiento", explicó Marra respecto de sus visitas a C5N.

El legislador porteño cuestionó también la "sobre gestión" de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. "La gente se queja de la inseguridad, el tránsito, los piquetes, y en especial que te rompan la vereda cinco veces. Que te la hagan una vez, está bien. Pero que te la hagan cinco veces en un año, ya te están tomando de boludo. La gente está cansada de ese tipo de cosas", señaló.