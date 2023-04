Miguel Ángel Pichetto lanzó su precandidatura presidencial con críticas al neoliberalismo financiero

Pichetto, arriba de un escenario, enfatizó en cómo se mejoraría la situación de Argentina y se mostró molesto por no haber participado de la última reunión entre empresarios y referentes de Juntos por el Cambio en Río Negro: “La Argentina sale por el lado del capitalismo pero no por el lado del neoliberalismo financiero, no por el lado de los que se reunieron en Bariloche y no me invitaron. La Argentina sale por el lado de la producción y el trabajo".