"Mayra Mendoza asumió su segundo mandato en Quilmes: "Vamos a cuidar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas"

"La salida no puede ser el sufrimiento de la gente", advirtió Mayra Mendoza.

“Siempre sostuve que nuestra segunda gestión debía ser obligadamente mejor que la primera y también sostuve que no había posibilidad de proyecto local sin proyecto nacional”, siguió la Jefa comunal y, en este sentido, remarcó: “No somos una isla, no estamos fuera del contexto que pueda vivir la Argentina. Por eso espero que tengamos acompañamiento del nuevo Gobierno Nacional para poder terminar los dos pasos bajo nivel que tenemos proyectados en Quilmes, la nueva estación Quilmes Sur ‘Héroes de Malvinas’, los dos Centros de Desarrollo Infantil que nos faltan, la bajada de la autopista en Ezpeleta, el hospital oncológico que tanto necesita nuestra región. Porque estas obras no son un gasto, son una inversión y son para el bienestar de nuestra población”.

Ante este panorama, Mayra defendió la necesidad de un Estado presente: “Es realmente doloroso que la inversión social y comunitaria que se realiza para garantizar derechos sea interpretada como un gasto y aún peor como un malgasto. Es necesaria la inversión del Estado en seguridad, en médicos, en maestros, en policías, en mantenimiento de una ciudad, en limpieza. Las familias no son un número, las familias necesitan del Estado para poder tener más y mejores oportunidades en sus vidas”.

Luego, tras reconocer la difícil situación que atraviesa el país, la Intendenta reelecta pidió “tomarse el tiempo para comprender las causas de las consecuencias que vivimos”, aseguró que la vuelta al FMI en el 2018, durante el gobierno de Macri “condicionó estrepitosamente nuestra economía” y expresó: “La salida no puede ser el sufrimiento de la gente. En el 2003, Néstor Kirchner asumió como presidente de la Argentina y las condiciones del país eran peores que las de este momento. Y su decisión no fue traer más dolor y malestar a nuestra población. Todo lo contrario”.

Y continuó: “Tomó las decisiones políticas necesarias para ayudar a crecer a la Argentina y para abrazar e incluir a nuestra población. Ustedes saben que soy una convencida de que ese es el camino de la recuperación de la Argentina. El que ya vivimos con los gobiernos de Néstor y Cristina. Con realidades efectivas que generaron puestos de trabajo, crecimiento de la economía, independencia económica del FMI y soberanía política para nuestro país”.

“Hoy en la asunción de este nuevo período de Gobierno, quiero decirle a mi comunidad que esta Intendenta como siempre va a seguir trabajando junto al grupo de gobierno que me acompaña, junto a los concejales del oficialismo por supuesto, pero también espero acompañamiento de los concejales de la oposición”, expresó Mayra

Y subrayó: “Pero principalmente convoco y espero el acompañamiento de los pibes y de las pibas de nuestro municipio. De los más jóvenes, que alguna vez yo estuve en su lugar y sentía que nadie me hablaba, no quiero que eso mismo sientan mis vecinos más jóvenes. Quiero que sepan, como lo dije alguna vez, que quiero ser la Intendenta de los pibes y de las pibas”.

La jura se realizó en el Teatro Municipal de Quilmes.

Finalmente, en el último tramo de su discurso, la Jefa comunal afirmó: “Alcanzar momentos de felicidad se logra con decisiones políticas cuidando a la mayoría y no anunciando ajuste, represión y motosierra. Y deseo que la violencia política no sea una cuestión cotidiana. Un pueblo dividido y enfrentado solo sirve a los poderosos que buscan rentabilidad económica. Nosotros no queremos eso, queremos justicia social y queremos más respeto, más amor y más solidaridad entre todos y todas”.

De la jura, que se realizó en el Teatro Municipal de Quilmes participaron la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el diputado nacional Máximo Kirchner; su par, Juan Marino; las y los senadores nacionales Juliana Di Tullio; Mariano Recalde y Oscar Parrilli; el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; su par de Ambiente, Daniela Vilar; la senadora provincial Teresa García; su par Emmanuel González Santalla; la presidenta del Instituto Cultural bonaerense, Florencia Saintout; el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la directora de esa entidad, Laura González.

Además estuvieron presentes los intendentes de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lanús, Julián Álvarez; de Ezeiza, Gastón Granados; de Hurlingham, Damián Selci; de Brandsen, Fernando Raitelli; Lucía Cámpora; Facundo Tignanelli; funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal, concejalas y concejales del HCD, dirigentes de instituciones culturales, educativas, deportivas y de bien público, y organizaciones políticas y sociales.