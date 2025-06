Máximo Kirchner: "Si Néstor y Cristina se hubieran dedicado a perseguir gente no hubieran solucionado los problemas de los argentinos"

En su discurso relacionó ese hecho trágico de la historia argentina, los distintos golpes de Estado que los precedieron, y los secuestros, torturas y asesinatos de la última dictadura militar con la persecución judicial que sufre el peronismo, a través de la prisión de su máxima dirigenta, en la actualidad.

En un repaso histórico desde el bombardeo del 55 hasta el 2003, Máximo recordó que la derecha argentina fue capaz de hacer desaparecer personas, fusilarlas y hasta robarse bebés y apropiárselos. "También agarraron el cadáver de Eva y lo llevaron de paseo por el mundo. Pero son la república y nosotros la barbarie".

Luego recordó que tres meses después del bombardeo, la derecha logra derrocar a Perón y condenan al peronismo a 18 años de proscripción. También señaló que si Perón no se hubiera exiliado hubiera pasado 18 años preso hasta que "aparecieran los pibes" que garantizaron su retorno.

Así convocó a conocer la historia para entender lo que ocurre en la actualidad. "Cuando uno mira las reacciones sobre la figura de Cristina, que además es mujer y su condición de mujer agrava todo y les da más deseo de hacer lo que le hacen, ve que hasta les molesta que una mujer baile con su pueblo. Los que van a verlas son un montón de personas que sus vidas se vieron modificadas por los gobiernos de Néstor y Cristina que van a expresar su afecto", indicó al tiempo de ponderar políticas como la Asignación Universal por Hijo, la moratoria previsional, el Conectar Igualdad, el Procrear, entre otras.

"Fue un gobierno que trató de no ser un obstáculo para los sueños y deseos de su sociedad. Hasta aquellos que la detestaban vivían mejor que ahora", agregó el diputado para luego alertar que eso es lo que busca suprimir la derecha.

Acto seguido sostuvo que los gobiernos de Néstor y de Cristina les puso límites al poder económico y señaló que para ellos esto es una afrenta. "No piensan en lo que ganan si no en lo que dejan de ganar y a través de esa lógica justifican todo tipo de acciones", puntualizó y recordó que en el 2016, una de las primeras decisiones que tomó el macrismo fue eliminar la Ley de Medios y entregarle Telecom al Grupo Clarín.

"Cristina no se arrodilló ni obedeció al poder económico y encima pudo llevar adelante un buen gobierno. Se fue con una plaza llena, un hecho histórico en Argentina. Perón rechazó al Fondo Monetario Internacional y esa fue una de las causas de la aceleración del golpe. Cuando volvió al poder canceló la deuda con el FMI. Después llega Néstor y en dos años pone el valor el esfuerzo de los argentinos. Fue moneda sobre moneda para pagarle al Fondo", repasó al reconocer una gran frustración por el nuevo proceso de endeudamiento que comenzó con la gestión de Macri y se profundizó con la de Javier Milei.

Máximo señaló que la crueldad en Argentina es histórica y se vio expresada en bombardeos, fusilamientos y desaparecidos mientras que advirtió que en la actualidad el poder se divierte suprimiendo personas, agrediéndolas, subestimándolas.

Refiriéndose al fallo contra la dos veces presidenta, recordó que lo que siempre reclamó su entorno fue la posibilidad de tener jueces imparciales que la juzguen. "Nadie pide que no nos investiguen, pero todo esto fue hecho con jueces que fue acomodando Macri a dedo en el sistema judicial. Los jueces y fiscales jugaban al fútbol jueces y fiscales en la quinta de Macri. Si hubiera sido grande el volumen de pruebas que tenían no necesitaban eso", cuestionó.

"Se han violentado todas las garantías procesales y el debido proceso a Cristina y a todos los que están en la causa. No está bien lo que están haciendo. Cuando el poder cree que es capaz de hacer cualquier cosa es cuando más cerca está de cometer el error que lo va a definir como tal", remarcó.

Ante este marco, convocó a la militancia a ser "inteligentes, creativos, firmes, perseverantes, decididos, militantes" para volver a interpelar al pueblo y que vuelva a la Casa Rosada "un argentino que cuide los porotos de la gente".

Para eso, señaló que Cristina "es la punta de lanza de un pueblo que quiere ser representados por dirigentes que los acompañen en la materia de concretar sus deseos, anhelos y sueños".

"Se trata de mejorar la vida de la gente. Si Néstor y Cristina se hubieran dedicado a perseguir gente no hubieran solucionado los problemas de los argentinos. Ellos gobernaron para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Sobre el final, contó que a su madre le sacan una sonrisa cada vez que cantan por ella y van a verla desde el balcón de su casa porque le hacen sentir que todo lo que hizo valió la pena.

"Lo que hicieron Néstor y Cristina fue decir que no era en vano. Y los militantes que sobrevivieron tuvieron la revancha de saber que la vida de sus compañeros no había sido en vano. La sangre de los combatientes de Malvinas no fue en vano. Tenemos que defender nuestra patria y los intereses nacionales y se hace militando, preparándose, estudiando, formando, organizando, no retrocediendo", completó.