El mandatario sostuvo que "Santa Fe es industria y campo", y estimó cualquier decisión que afecte esos conceptos está destinada "a romper el contrato social de defender a la provincia".

"Entonces, la verdad es que me angustia su amenaza, pero yo nunca me voy a poner del lado del Gobierno central porque pretendan subordinarnos con la billetera. Vamos a defender la producción de la provincia de Santa Fe y si Caputo piensa de esa manera, nosotros vamos a trabajar para hacerle entender que es un error aumentar las retenciones al campo y a la industria", subrayó.

Para Pullaro, con medidas de ese tipo, lo que se va a lograr "es que se pierdan puestos de trabajo y se afecte el crecimiento económico en el interior de Argentina".

"Que desde Buenos Aires miren mucho más al interior. El interior es gente de trabajo que se esfuerza todos los días. Nosotros no vivimos de la coparticipación. Eso es Santa Fe", concluyó.

Pullaro anticipó que le ofrecerá a los estatales lo que el Gobierno pueda pagar

El gobernador también anticipó que en las paritarias con los trabajadores estatales y docentes su administración ofrecerá un aumento salarial "que tenga que ver con el incremento de recursos" de la provincia y no vinculado a la pérdida de poder adquisitivo por inflación.

Además, al ser consultado sobre si el Gobierno pagará la paritaria firmada por la gestión de Omar Perotti, que tiene vigente una cláusula de actualización automática, Pullaro dijo que "van a dialogar" con los gremios, que a su vez reclaman porque se están liquidando los sueldos de enero sin ningún incremento.

El mandatario explicó que "el año pasado tuvimos en Santa Fe una inflación del 215%, un incremento de la masa salarial del 156%, un aumento del salario individual del 134% y tuvimos un incremento de los recursos del 122%, con lo cual la recaudación quedó el 90% por debajo del índice de inflación, y quedó 34% debajo del incremento de la masa salarial".

"Es muy difícil para el Gobierno de Santa Fe sostener el incremento en función de lo que es la inflación porque los recursos van creciendo muy por debajo de la inflación en este momento", añadió, y anticipó que extenderá "una propuesta que tenga que ver con el incremento de recursos, que es lo que nosotros podemos pagar".

Pullaro adjudicó la imposibilidad de ofrecer un aumento superior a los trabajadores en la inflación del Gobierno de Alberto Fernández, al que calificó de "irresponsable" porque "se basó en la emisión monetaria", y porque "hubo un incremento de la masa salarial por encima del aumento salarial, porque el Gobierno anterior dejó 13 mil personas más en planta permanente".

"Hoy nos reunimos con los docentes, el lunes vamos a citar a la paritaria central para dialogar y para llegar al mejor acuerdo paritario que nosotros podemos pagar", indicó Pullaro, quien prometió que en el segundo semestre "los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación".

"La economía es cíclica y hoy la recaudación está por debajo de los niveles de inflación pero en el segundo semestre muchas consultoras muestran que si la inflación cae, la recaudación va a aumentar por encima de los niveles de inflación y yo me comprometo a que los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación", puntualizó.

Además, el gobernador pidió "sensatez" en la negociación paritaria debido a que si acuerdan un aumento por inflación "en un par de meses lo vamos a incumplir y, en segundo término, los patrulleros no los vamos a poder mantener, no va a haber nafta para la policía, no va a haber arreglo de los edificios de las escuelas, no va a haber recursos para salud".