Mauricio Macri: "Javier Milei se tiene que dejar acompañar"

Previamente, la mujer le había revelado que las ventas estaban "muy tranquilas", y se había quejado por "los aumentos en los productos". "Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas", lamentó el exmandatario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1912631039207371247&partner=&hide_thread=false Villa Pueyrredón pic.twitter.com/aMwEaxqqO2 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 16, 2025

Ambos referentes del PRO recorrieron los comercios de la cuadra, y en un local de lencería, en diálogo con el propietario, Macri planteó: "Toda la cuadra me dijo que no vende nada, vos sos el primero". El vendedor, por su parte, retrucó que su comercio está activo, y planteó que el "país está bien", pero que hay que "acostumbrarse a vivir sin inflación".

Pese a ser unas elecciones legislativas a nivel local, los comicios porteños concentran la atención de todo el arco político nacional y el titular del PRO decidió acompañar a Lospennato, quien enfrentará al vocero presidencial, Manuel Adorni.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1912270116101960080&partner=&hide_thread=false Hoy estuvimos con @mauriciomacri por Coghlan y Villa Pueyrredón, dos barrios que son parte de mi vida y que vivieron el progreso que Mauricio y el PRO comenzaron en la Ciudad. Mirá si no voy a estar orgullosa de representar a este equipo y conversar con mis vecinos acompañada de… pic.twitter.com/8B6NBNCklG — Silvia Lospennato (@slospennato) April 15, 2025

Mauricio Macri: "No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires"

El expresidente Mauricio Macri manifestó que, hasta el momento, no se alcanzó un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo el 7 de septiembre. En ese marco, remarcó que desde el espacio amarillo "venimos apoyando como nunca antes lo hizo un partido político que no está en el Gobierno".

"No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA. Sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al "Triángulo de hierro" decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar", describió la máxima autoridad del partido amarillo.

Al momento de enumerar los motivos, Macri aseguró que "al Presidente no lo cuidan, le hacen decir cosas que no son exactas" y expuso un ejemplo: "Hoy dijo que la Ciudad adelantó la elección y por eso no hubo un acuerdo con el PRO. La Ciudad adelantó la elección el 27 de diciembre, el 8 de enero el Presidente dijo públicamente que quería un acuerdo por el todo. Y el 9, yo saqué un comunicado diciendo que estábamos listos, hasta designé a cinco personas para sentarse a conversar para qué vamos a trabajar juntos y qué reformas haríamos. ¿Qué pasó? Silencio de radio".

Durante una entrevista en TN, el exmandatario entre 2015 y 2019 detalló que hasta el momento "se cerraron siete distritos" y que "en ninguno fue el PRO con La Libertad Avanza". Además, hizo foco en una cuestión sucedida en una provincia: "En Chaco peor, por pedido de la Casa Rosada, excluyeron al PRO del Frente. Esto me lo dijo el gobernador (Leandro Zdero), que es un amigo mío. Pero bueno, trabajemos en el todo, acá estamos para ir hacia el mismo rumbo que queremos".