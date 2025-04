Mauricio Macri celebró el fin del cepo cambiario pero advirtió que "va a haber devaluación"

Macri: "No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires"

En diálogo con CNN Radio, Macri se refirió a las condiciones del levantamiento del cepo cambiario tras el anuncio del Gobierno y marcó que se producirá una depreciación: "Devaluación va a haber, obviamente. Creo en los hechos. No es algo tan dramático, siempre genera encarecimiento de los costos de la vida diaria".

"Si uno normaliza el sistema de flujos para que volvamos a tener inversión, vamos a volver rápidamente a un 2,5% mensual. El desafío es todo lo que falta hacer para llegar al 2,5% anual", agregó en esta línea.

Javier Milei Mauricio Macri Mauricio Macri junto a Javier Milei.

No obstante, destacó la eliminación de las restricciones para adquirir divisas extranjeras: "Es el camino a la normalización. Vamos hacia el lugar correcto. Es un paso adelante muy importante. El cepo era una muleta". En tanto, señaló que la administración de La Libertad Avanza halló "el momento adecuado" para realizar el anuncio y marcó que no cree que "los mercados se vuelvan locos".

En tal sentido, hizo alusión al rol del Fondo Monetario Internacional. "La nueva normalidad tampoco es ésta, pero hay que buscar una sin cepo y con más confianza. Nos es fácil arreglar lo que dejó el Gobierno anterior. El FMI atiende a aquellos que tienen dificultades, no es un banco comercial. Cuando yo fui presidente, de la plata que ingresó gran parte fue a pagar la deuda que había tomado Cristina", señaló.

"No te la dan para que la fugues. Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas", agregó en esta línea.

El viceministro de Economía celebró la flexibilización del cepo: "No es una devaluación, es una flotación"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, habló durante la mañana del lunes en plena apertura de la primera rueda con flexibilización del cepo cambiario e insistió en que "no es una devaluación, es una flotación". Además, reconoció que algunos precios podrían ajustarse en el corto plazo por "traumas" históricos, pero lo atribuyó a un "reajuste de precios relativos" dentro de una tendencia descendente.

El funcionario concedió una entrevista a A24 en la que, consultado sobre lo que preveía que podría pasar en la primera jornada con menos restricciones, sorprendió al responder: "No sé ni me importa". "Esto es el fin de una etapa y el comienzo de una extraordinariamente promisoria", aseguró.

"Una devaluación ocurre cuando el gobierno fija el precio. Esto es una flotación: el precio lo determina el mercado, y puede subir o bajar. No lo sabemos, pero estamos preparados", enfatizó.

En cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Daza negó que se tratara de algo "apresurado" y reveló que el proceso comenzó en agosto de 2023, cuando el ministro Luis Caputo le presentó la idea. "Nuestros modelos indicaban que necesitábamos al menos u$s17.000-18.000 millones. El Fondo al principio hablaba de u$s5.000-8.000, pero les mostramos sus propios estudios, que respaldaban nuestra cifra. Ningún país había pedido tanto. Pero era esencial para garantizar credibilidad", subrayó.

Consultado sobre la inflación y el traslado de la devaluación a los precios, el viceministro sostuvo que "será limitado" debido al ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva. "Si cortás las fuentes de inflación, déficit fiscal y emisión, la inflación colapsa. Mi expectativa es que convergerá a niveles cercanos a cero, no sé si en tres o seis meses, pero vamos en esa dirección", detalló.

Sin embargo, reconoció que "algunos precios saltarán, pero es por el trauma histórico, no por la realidad actual"