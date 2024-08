Mauricio Macri sobre Javier Milei: "Ofrecimos nuestra colaboración para que el cambio tenga éxito"

Durante el acto, Macri brindó un discurso de alrededor de 15 minutos y sostuvo el respaldo del espacio amarillo al Gobierno: "Estamos todos en la misma página. El PRO está en un lugar de absoluta generosidad , donde tenemos que estar: siempre del lado correcto. No le hemos pedido nada al gobierno de Milei que no sea ofrecer colaboración para que el cambio tenga éxito , que esto vaya adelante y podamos liberar a los argentinos de un Estado que aplastó a la sociedad con el cuentito del 'Estado presente'".

Milei Macri Javier Milei y Mauricio Macri.

En tanto, cuestionó pidió "tener un sistema transparente de competencia donde el sector privado provea las soluciones para vivir mejor y no más un sistema mafioso atado de una manera oscura que nos condenó, con aumento de pobreza que se manifiesta en el no aprendizaje de los chicos y en los niveles de ingresos debajo de la línea de pobreza".

"Nuestra intención siempre fue la de hacer algo distinto para ayudar a la gente. Hay muchísimo para hacer", agregó Macri durante el evento.

María Eugenia Vidal: "Tenemos que asumir una nueva etapa porque el país cambió"

"Desde hace unos meses, el PRO empezó una nueva etapa. Y Pensar también. Tenemos que asumir una nueva etapa porque el país cambió. Los resultados de 2023 y una realidad que duele, con más del 50% de argentinos pobres, nos demandan dos cosas que queremos hacer desde la Fundación Pensar. En primer lugar: ser generosos. No ser mezquinos, no especular y poner todo nuestro equipo, nuestras propuestas, nuestros aprendizajes y el trabajo que hicimos durante años a disposición del gobierno. No es cuanto peor mejor. Tenemos que poner lo mejor de nosotros a disposición del gobierno que representa el cambio porque somos los primeros interesados en que suceda", dijo Vidal en el escenario.

"Y en segundo lugar, tenemos que ser más y mejores. Para seguir siendo el cambio tenemos que cambiar. Creemos que el camino se hace así, trabajando, sin rendirnos, aprendiendo siempre. Y cuando les pregunten dónde está el PRO, si está con el cambio o no, si es oficialismo u oposición, digamos fuerte: estamos donde estuvimos siempre, del lado de nuestros valores: equipo, gestión, renovación. Si seguimos estos valores siempre vamos a estar del lado correcto", cerró la diputada.

Quiénes estuvieron presentes en el acto del PRO en Paraná

Además de Macri y Vidal, estuvieron presentes el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia; y la participación remota del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

El primer día del evento de relanzamiento de la Fundación Pensar en Paraná incluyó una apertura a cargo del anfitrión Frigerio y la presentación de dos paneles: la Mesa Provincial moderada por la diputada Silvia Lospennato e integrada por el renombrado constitucionalista cordobés, Antonio Hernández; el especialista en poderes no delegados de Entre Ríos, Matias Plugoboy y el Secretario de Finanzas de Santa Fe, Adriano Mandolesi.

Mauricio Macri, sobre Alberto Fernández: "Vimos con mucho bochorno y dolor lo que hizo"

Por otro lado, el exmandatario cargó contra el expresidente Alberto Fernández luego de la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez por violencia de género. "El poder es maravilloso y peligroso porque vimos mucho bochorno y dolor lo que hizo el expresidente en el poder. Estos abusos que vimos de Alberto Fernández... nosotros tenemos respeto por el poder", expresó.