Macri ratificó la alianza con Milei: "Es un apoyo unilateral a cambio de ningún pedido particular"

En tal sentido, quien fuera jefe de Estado entre 2015 y 2019 dijo que dentro de las condiciones del arreglo no hubo promesas para puestos futuros: "Yo no voy a volver a tener un cargo, sino donde me necesites. Teléfono, dudas, visión, gente valiosa. Lo veo en una actitud de apertura".

Por último, Macri se refirió a las propuestas principales de la plataforma electoral del economista libertario: "No es todo perfecto, hay cosas que no nos gustan pero tendrá que ir a negociar al Congreso y esas cosas no van a suceder porque no va a tener los votos".

Milei insistió con romper relaciones con China y Brasil

Javier Milei Télam

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, insistió con romper relaciones comerciales con Brasil y China durante un encuentro con empresarios nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).

"No quiero saber nada con comunistas, con aquellos que no respetan la paz, con los autócratas y los que no respetan la democracia liberal. Eso no quiere decir que ustedes como privados no puedan comercializar con China o Brasil", explicó el economista.

En tal sentido, enfatizó que la Argentina no sería socio de esos países en un eventual gobierno. "Lo que no voy a hacer es estar aliado con ellos, no puedo ser aliado con los comunistas, no puedo ser aliado de los que desprecian la libertad, no puedo ser aliado de alguien que pone recursos para interferir un proceso electoral en todo el país", marcó.