Massa en Minuto Uno: "Creo en un Estado presente, pero eficiente"

"De nada sirve comprar patrulleros, si van a estar durmiendo en la estación de servicio. De nada sirve defender la educación, si no tenemos al docente y al alumno dentro del aula. De nada sirve decir que queremos una mayor presencia del Estado en materia de medioambiente si no tenemos un código penal que sancione a aquellos que hacen estragos en bosques, humedales, o contaminan ríos", agregó Massa.

Al ser consultado sobre algunos nombres para su eventual gabinete de ministros, el líder del Frente Renovador consideró una "muestra de debilidad" que los postulantes "anden repartiendo cargos", y sostuvo que "hasta la primera vuelta" electoral los esfuerzos de los aspirantes deben estar puestos en "contar que somos capaces de enfrentar la inseguridad, generar trabajo y luchar contra el narcotráfico".

"Lo que los argentinos eligen es quién lidera. Cuando repartís cargos como caramelos, estás tratando de armarte muletas porque no te da la autoridad política y capacidad de liderazgo para convencer al electorado, y te vas apalancando en nombres que te pongan los atributos que no tenés", explicó Massa, en una clara referencia a Patricia Bullrich y Javier Milei, quienes ya anunciaron algunos nombres.

Massa 17 de Octubre El candidato de Unión por la Patria en Minuto Uno C5N

"Hoy es el momento para que cada uno de nosotros cuente qué país quiere, y genuinamente, desde la charla, no leyendo lo que escriben otros. Si hay algo que me pareció malo en el debate es ver a los candidatos leyendo cosas que escriben otros. Es algo que no lo vi ni en la Cámara de Diputados", se quejó Massa.

El candidato de Unión por la Patria advirtió además que "lo que está en juego es el desarrollo económico y el modelo de desarrollo de Argentina", y cuestionó las propuestas de Milei y Bullrich de romper relaciones con Brasil y China, los dos principales socios comerciales de la Argentina, que representan el 35% de las exportaciones del país.

"A veces me llama la atención el nivel de desconocimiento sobre los temas con los que algunos candidatos hablan. Cuando hablan de romper al Mercosur, no le están diciendo a los trabajadores de las automotrices de Córdoba que no le van a poder vender autos a Brasil", explicó el ministro.

"El campo argentino tiene que saber: la propuesta de Bullrich y Milei de romper relaciones con China lo deja afuera de la mitad de los mercados. Los pollos, las avícolas entrerrianas, los arroceros de Corrientes, los productores del complejo oleaginoso, todos ellos se quedan sin la mitad de sus mercados", concluyó Massa.