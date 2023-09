Maslatón reveló una charla que tuvo con Macri sobre el FMI cuando finalizó su mandato

"Me junté con Macri. Él quería saber mi opinión de su gobierno, por qué lo critiqué tanto entre 2015 y 2019. Y le dije: 'Macri, su gobierno no fue ni un desastre, ni excelente. Fue normal, menos en el tema económico, que representa el 80% del éxito de un gobierno' . Fue una frase con engaño la mía, en realidad le dije que fue espantoso", relató Maslatón.

El referente liberal precisó que, en esa misma charla, le manifestó al expresidente que, teniendo la misma edad y habiendo vivido los mismos procesos políticos y económicos. no podía comprender por qué se le ocurrió "repetir el plan económico y financiero de la última parte de la dictadura militar, con Martínez de Hoz, en el Siglo 21, sabiendo que iba inexorablemente al fracaso, producto de tomar deuda".

"Me dijo que no tenía más remedio que, el dinero que entraba al país, retomarlo por el Banco Central con las lebacs, pagando tasa de interés, porque si no se iba a apreciar mucho el tipo de cambio. Y me dijo que al FMI fue porque era la última bala que tenía", concluyó Maslatón.