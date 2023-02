Martín Soria: "La Justicia contaminada no le sirve a la Argentina"

Germán Martínez, sobre el juicio político a la Corte Suprema: "No vinimos a montar un circo"

"No podemos tolerar más en la Argentina la connivencia, la falta de imparcialidad y de independencia. Esto es lo que la oposición tiene que entender. La Justicia, totalmente contaminada, no le sirve a la Argentina. No es al peronismo o al radicalismo, es al país", destacó el funcionario en Minuto Uno.