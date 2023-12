Macri: "Las ideas que impulsa Milei son las que me movieron a mí a participar en política"

"Cuando decidí no ser candidato, una de las razones fue que las ideas no son de una persona, sino no termina nunca de fortalecerse. Por eso, las ideas que impulsa Javier Milei son las que me movieron a mí a participar en política. No son ideas macristas, vienen de la experiencia de la humanidad, de la modernidad, de la competitividad...", detalló el exjefe de Estado sobre las propuestas del economista libertario.