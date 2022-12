Macri sin eco tras el renunciamiento de Cristina

Después del shock, la primera reacción del macrismo ante la sorpresiva revelación de Cristina fue la negación. Aseguran que su anuncio es un paso más del “operativo clamor” para terminar presentándose a un nuevo mandato o al menos garantizar que su nombre esté en la boleta en la búsqueda de una banca para el Senado.

Macri escuchó la condena del TOF2 desde Qatar y eligió no expresarse sobre el tema en las redes sociales. No fue una decisión personal. Mientras que la mayoría de los dirigentes de la oposición ya tenía un posteo escrito en borrador, los asesores de Macri le aconsejaron no opinar. Su silencio también habla: el cálculo quirúrgico sobre cuáles deben ser sus próximos pasos confirma cuán desorientado quedó ante las últimas definiciones de Cristina. Los dirigentes de otras líneas internas de JxC están convencidos de que lo perjudica. Algunos lo relatan sin piedad: “La decisión de Cristina, si la sostiene, a Macri lo aniquila”, expresó a este medio un referente bonaerense alineado a las “palomas”.

El macrismo guionó su estrategia y se encargó de repetir que la decisión del ex Presidente sobre la posibilidad de postularse en 2023 no depende de lo que haga o deje de hacer Cristina. Insisten en que definirá recién en marzo o abril si buscará competir por su regreso a la Rosada. Siendo titular de la Fundación FIFA, Macri se quedará en Qatar hasta después de la final del Mundial y sólo regresará unos días a Buenos Aires, ya que su plan es pasar las fiestas en Villa La Angostura. Se espera que mantenga su perfil bajo hasta volver al ruedo y continúe en el camino de radicalizar su discurso con guiños al electorado de Javier Milei, algo que -pese a que Cristina no compita- hoy en su entorno no ponen en duda.

La primera reacción de Patricia Bullrich fue antagónica a la de Macri. Aún incrédulos de la palabra de la Vice, los dirigentes que trabajan para la campaña de la ex ministra se apuraron en hablar con entusiasmo de la posibilidad de que Cristina no se presente, convencidos de que esa decisión generaría que Macri se baje también.

El mayor anhelo de Bullrich es que el ex Presidente no compita y la señale como su candidata. Pese al optimismo inicial con el que procesaron la noticia de Cristina, luego arrancó un debate interno que no tiene relación con las candidaturas sino con la retórica. ¿Cómo afectará a Bullrich si la discusión de campaña tiende a trasladarse al centro? “No nos impacta en nada. No nos cambia absolutamente nada si se baja Cristina. Patricia sube en las encuestas tenga a quien tenga enfrente”, aseguran a este medio desde su mesa chica.

El análisis se extiende en sus filas, aunque hay algo que no pueden negar: los movimientos de Cristina, hasta ahora, sí tuvieron una consecuencia directa en su campaña. La denuncia de la Vice contra el diputado Gerardo Milman -a quien considera uno de los autores intelectuales del atentado en su contra- obligó a Bullrich a correrlo de su armado electoral. Se resistió varias semanas, pero finalmente lo reemplazó por el legislador Juan Pablo Arenaza, pese a sostener que no cree en las “estructuras” de campaña y que Milman seguirá trabajando con ella. Lo hizo también por pedido de Macri, demostrando cuánto necesita el apoyo del jefe del espacio, aun definiéndose como una cuentapropista.

La decisión de Cristina podría perjudicar tanto a Macri como a Bullrich. Ambos saben que, si no la tienen enfrente, se reduce el eco de las polémicas que plantean. Tanto si el candidato peronista termina siendo uno de consenso -Sergio Massa o el nombre que se defina- e incluso más si llega a haber una primaria entre varios oficialistas. Toda la campaña de los halcones del PRO se sostiene en la polarización. En un escenario semejante, en muchos casos quedarían hablando al vacío con un discurso que solamente hace sentido en la retroalimentación con Cristina.

Como contracara, Horacio Rodríguez Larreta se entusiasma ante el hecho de que la figura de la Vice no hegemonice la campaña. Habitualmente incómodo ante la presión por derecha que recibe en su propio espacio, cree que la ausencia de Cristina sería fundamental para lograr lo que no pudo por sus propios medios: terminar de jubilar a Macri. Lo mismo piensan los radicales, que hoy se debaten entre las fórmulas mixtas -poner los vices, pero volver a ser furgón de cola del PRO- o animarse a la aventura competir en una interna con candidatos propios. Incluirlos en su propuesta sería, entonces, el mayor desafío de Larreta para la campaña de “ampliación” al centro con la que insiste hace años y ahora ve con más chances de concretar.