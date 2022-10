Los presidenciables de Juntos por el Cambio, cada uno por su lado

El expresidente Mauricio Macri , que todavía no definió si será o no candidato en 2023, presentará el lunes su nuevo libro , titulado Para qué, con un acto que se desarrollará a las 17:30 en el predio de La Rural de Palermo.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mostró esta semana junto a alcaldes de todo el mundo en la cumbre del C-40 que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, encabeza este fin de semana un plenario nacional de Juntos por el Cambio en Mar del Plata bajo el eslogan "La Fuerza del Cambio".

Por su parte, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, prepara un masivo acto para conmemorar un nuevo aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en 1983, que significó el retorno de la democracia. Será el sábado 29 de octubre en Costa Salguero.

El brutal sinceramiento de Macri

El nuevo libro de Macri contiene definiciones sobre cómo debería ser un próximo gobierno de Juntos por el Cambio, que incluyen iniciativas como una "reducción drástica del gasto público", una reforma laboral y previsional, y la privatización o incluso eliminación de ciertas empresas públicas.

En sus apariciones públicas de esta semana, el expresidente insistió en que no hay espacio para un "populismo light" y afirmó que una próxima administración de Cambiemos debería implementar reformas de shock y de manera urgente, sin debates ni consensos con el resto de las fuerzas políticas.

"Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal", dice Macri, proponiendo reformas que tienen que ver con eliminar derechos laborales y previsionales adquiridos.

En la presentación del lunes, a la que se esperan más de 1.500 invitados entre políticos, empresarios y futbolistas, habrá un extenso video con intervenciones de quienes interactuaron con Macri profesionalmente en su carrera -en la empresa familiar Socma, en Boca Juniors, en la jefatura de Gobierno porteña y en la Casa Rosada- y luego una charla con Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de su gestión y quien escribió el libro.

Entre los invitados al evento se encuentran todos los dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio, además de gobernadores, intendentes y legisladores del espacio.

Larreta sigue apostando a la moderación

En el campamento larretista la semana que pasó fue ocupada en mostrar al jefe de Gobierno porteño como estadista, al recibir la Ciudad la cumbre ambientalista de alcaldes C-40.

En este evento, Rodríguez Larreta aprovechó para seguir marcando sus diferencias con Macri en cuanto a cómo deber ser un eventual Gobierno opositor. Sobre todo, volvió a apelar a un discurso que es la contracara del de el expresidente. Pidió "rescatar el espíritu del C-40 en Argentina" y llamó a "ir hacia un nuevo país de encuentros, de unidad y de trabajo".

Rodríguez Larreta en el Teatro Colón El jefe de gobierno porteño dio una recepción para los alcaldes de la Cumbre C40.

Si el PRO debe ampliar sus alianzas políticas y crear o no una coalición amplia para gobernar sigue siendo la principal diferencia entre Macri y Rodríguez Larreta en cuanto a la forma de encarar una futura administración nacional.

Bullrich se siente bendecida

En el espacio de la titular del PRO están exultantes con lo que interpretan como un aval concreto de Macri para la campaña de la exministra de Seguridad.

En un reportaje, Macri dijo esta semana que la ve a Bullrich como posible Presidenta, lo que fue interpretado en su equipo como un respaldo y un mensaje de que el expresidente finalmente desistiría de entrar en la competencia.

Morales apela a la épica alfonsinista

Morales prepara un acto para mostrar un radicalismo unido al cumplirse otro aniversario del retorno de la democracia, con el triunfo de Raúl Alfonsín en 1983.

Morales, a la cabeza del Comité Nacional que preside, convoca al acto -el próximo sábado 29 de octubre en Costa Salguero- donde están invitados radicales de todo el país y donde también el senador nacional porteño Martín Lousteau intentará apuntalar su perfil como posible sucesor de Larreta en la Ciudad.

El nuevo radicalismo pretendido por Manes

El diputado Facundo Manes visitó esta semana los estudios de C5N y dijo que se sintió afectado por las críticas recibidas de parte de Macri y de la UCR luego de cuestionar y definir a la gestión macrista como "populismo institucional".

"Me sentí agredido en lo personal", aseguró el legislador por la provincia de Buenos Aires. Y dejó en claro que no se arrepiente de sus expresiones: "Lo que dije, lo ratifico. Fue una crítica de Gobierno, de gestión".

El neurólogo afirmó que no esperaba los reproches que le realizó una parte importante de la UCR: "Defendí al radicalismo y me pareció un poco injusto lo que dijeron. Hay un nuevo radicalismo, no quiere una sociedad de mercado, sino que el radicalismo moderno quiere una economía de mercado. Ese es el debate. Intenté defenderlo y me sorprendió el comunicado".

La Coalición Cívica muestra los dientes

La otra pata de la sociedad, la Coalición Cívica, decidió diferenciarse de la estrategia mayoritaria de Cambiemos en el Congreso a la hora de votar el Presupuesto nacional, que se debatirá este martes en el Parlamento.

Elisa Carrió dejó en claro que su partido no acompañará la llamada "ley de leyes", mientras se analiza si este rechazo tendrá un formato de voto en contra, abstención o no presencia de sus legisladores en el recinto.