$LIBRA, $BALA y $ARGENTINA: qué se sabe sobre el hackeo de la cuenta de José Luis Espert

Luego profundizó: "Espert tuiteó diciendo 'me hackearon la cuenta' y hoy aparecen otros mensajes, eso muestra que siguen teniendo acceso".

HABLÓ ESPERT TRAS EL HACKEO Luego del pedido de disculpas, el diputado libertario filmó un video que se compartió a través de su Instagram y desde las redes sociales de La Libertad Avanza. "¿Por qué no se van un poco a la mierda? ¿Creen que van a parar el avance de las ideas de la libertad?", lanzó.

"Es una cuenta que tiene tilde de gobierno, ahora necesita doble factor de autenticación. No alcanza con que te roben las contraseñas, puede ser que su cuenta haya quedado con tilde gris en medio de los cambios que hizo Elon Musk cuando compró X. A lo mejor tiene otra cosa comprometida y no lo sabemos", completó.

Precisamente sobre la promoción de $LIBRA2, Firtman analizó: "El token ya no es serio, llamarlo Libra versión 2 nadie puede tomarlo en serio. Quien lo hizo, lo hizo en tono humorístico para mostrar lo ridículo de todo, pero ya pensar que alguien iba a invertir en eso no es serio".

Por último, sobre el video que comenzó a circular con su voz y su imagen, se despertaron muchas sospechas de que se trate de un contenido hecho con inteligencia artificial. Por ello, el especialista analizó: "Realmente no se puede saber si es real o no. Sinceramente, me parece hasta una burla. ¿Cuál es la explicación? No lo sabemos".