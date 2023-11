Libertarios amenazaron a Agustín Rombolá y Cecilia Moreau se solidarizó: "Quieren silenciar"

“Por favor, no votes a Milei”: la fuerte postura de dos jugadoras de Las Leonas de cara al balotaje

"Toda mi solidaridad con @agustindrombola en democracia las elecciones se ganan y se pierden, lo que no puede ocurrir es perder la democracia en una elección. Es presidente de la Juventud Radical, quieren silenciar su opinión. Es muy grave esto", aseveró la titular de la Cámara baja.

Rombolá recibió a través de sus redes sociales mensajes, fotos y videos amenazantes de distintos usuarios. El titular de la juventud radical compartió los mensajes en su cuenta de Twitter y escribió: “Las primeras tres capturas son de mensajes a los que estoy tristemente acostumbrado. Las fotos y videos amenazantes son un paso más en el camino de violencia y persecución. No me van a amedrentar”.

Luego, agregó: “Responsabilizo a @JMilei y a @VickyVillarruel por mi seguridad y la de los míos”.

Amenazaron de muerte a Agustín Rombolá: el apoyo de Martín Lousteau

Tras las amenazas recibidas en las redes sociales por Agustín Rombolá, el exprecandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, manifestó su apoyo al dirigente radical.

"Nuestro apoyo y solidaridad con Agustín. Repudio absoluto a las amenazas que recibió y esperamos que, en homenaje a su generación que nació y creció en democracia, podamos conocer rápido a los responsables de las agresiones", expresó en su cuenta de Twitter.

Cómo impactarán los planes de Javier Milei en la salud pública si llega a la presidencia

A solo cuatro días de un balotaje trascendental para el futuro del país, Sergio Massa y Javier Milei proponen dos modelos que enfrentan lo público contra lo privado. La salud pública está en peligro, por lo cual la comunidad médica salió en defensa de su gratuidad.

Julián Hernández, médico intensivista del hospital de San Luis, habló sobre los distintos videos que fueron viralizándose en redes sociales y aseguró que los médicos se convirtieron en la defensa de la salud pública del sistema argentino. "Somos un montón que estamos en esta defensa, bajo las circunstancias que las que se vienen en este momento, hay que salir a explicar conceptos que no son parte de la discusión actual", analizó, a la vez que enfatizó en el hecho de que lo que sugiere Milei "no es nada novedoso".

"Lo que tenemos que mejorar, que es una deuda que tenemos, tiene que ver con que las personas que viven en el territorio argentino no tienen las mismas oportunidades. No es lo mismo enfermar en San Luis que en la Ciudad de Buenos Aires o La Rioja, aun bajo un mismo sistema", reflexionó el doctor en Mañanas Argentinas.

"Hoy, si chocás en la calle, te van a atender sin preguntarte nada. Milei ofrece una canasta mínima de servicios, atenciones y o estudios", puntualizó.

En la misma línea, es importante resaltar que, en caso de que la salud se convierta en privada, podría poner en riesgo incluso la existencia de muchas instituciones que se mantienen en pie gracias a la intervención del Estado. "Ese es el concepto de financiar la demanda y no la oferta. Las instituciones van a fondearse de lo que sus clientes, hay que acostumbrarse a que no vamos a ser pacientes ni sujetos de derechos. Aquellas que no se fondeen adecuadamente se van a fundir", evaluó Hernández.

"Esto afectará a quienes tienen obras sociales, que también estarán atravesadas por esto. Se trata de cambiar un derecho por una mercancía a través de problemas de salud y que queda afuera medicina preventiva porque, ¿quién la va a financiar?"