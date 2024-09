Liberaron al único detenido por el atentado a la Sociedad Rural: dictaron la falta de mérito

El juez federal Daniel Rafecas dispuso la libertad por falta de mérito de Alberto Santiago Soria, el único detenido por el intento de atentado contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino, ya que se comprobó que no se trata de la persona que envió el sobre con explosivos a la sede de la entidad.

"Se corroboró lo que Soria había dicho en la indagatoria: que él había estado en una capacitación en Salguero Plaza, en Barrio Norte, y por lo tanto no era él quien entregó el paquete en la sede de Andreani en Barracas", informó la periodista Vanesa Petrillo en De Una por C5N.

La Justicia comprobó la declaración del agente inmobiliario de 40 años al analizar los movimientos de su tarjeta SUBE. "El juez dispuso la falta de mérito de Soria y lo liberan. Ahora la Justicia está abocada a descubrir quién mandó este paquete con explosivos", señaló Petrillo.

El hombre había sido detenido el viernes pasado por personal de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad luego de que un análisis comparativo ántroposcopométrico del rostro y postura corporal del sospechoso arrojara un resultado positivo.

Sin embargo, el juez Rafecas albergaba dudas sobre su implicación en el atentado ya que "la identidad del sospechoso y la autoridad intelectual no encajarían con el perfil", según revelaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas. Soria tiene un antecedente penal de 2017 por "amenazas antisemitas anónimas".

"La falta de mérito es como un stand by, no es un sobreseimiento. Sigue por ahora vinculado al proceso pero, mientras se desarrolla algún tipo de prueba más que está en curso, el juez por ahora dispone la libertad de esta persona. Sin pruebas, no lo puede mantener detenido", subrayó Petrillo.