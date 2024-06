Ley Bases y Paquete Fiscal: los proyectos con las modificaciones hechas por el Senado ya están en la Cámara de Diputados

Si bien los proyectos contienen varias de las reformas promovidas desde Casa Rosada por el presidente Javier Milei, el Gobierno tuvo que ceder en varios artículos para que la norma pueda ser aprobada.

Los senadores dieron luz verde a las facultades delegadas y al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), dos ejes clave de la Ley Bases, pero hubo importante cambios en lo que respecta al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.

Media Sanción HSN con modificación - 37.pdf

Media Sanción HSN con modificación - 38.pdf

El oficialismo expresó que su intención es la de insistir con los proyectos originales sancionados en Diputados, ya que es lo que más se asemeja a la ley original enviada en diciembre de 2023, luego del traspié que tuvo La Libertad Avanza en el verano.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se mostró confiado en que el oficialismo no tendrá inconvenientes para aprobar la Ley Bases "tal cual la pidió el presidente" Milei, sin incorporar las modificaciones que se votaron en el Senado.

"La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes", anticipó, y sostuvo que le "costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor del mismo".

"Me cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", afirmó Menem este domingo a Radio Rivadavia. "Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuáles no. Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien", vaticinó.

martin menem diputados 29 de abril ley bases

En ese sentido, señaló que las "prioridades" del Gobierno son la restitución del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el capítulo de privatizaciones, todos puntos en los que insistirá cuando la Ley Bases vuelva a debatirse en la Cámara Baja.

"Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener: si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", aseguró en referencia a la fecha donde el oficialismo planea firmar el Pacto de Mayo.

También criticó a los legisladores de Unión por la Patria que votaron en contra del proyecto. "Es la reforma más importante de los últimos 150 años, es un cambio estructural y cultural a todo nivel. ¿Cómo puede ser que el kirchnerismo no haya votado un solo artículo? ¿No vieron nada que pueda ayudar a la Argentina de a pie? Dicen no por el no mismo", concluyó.

Cuándo será la sesión en Diputados para debatir los cambios a la Ley Bases y el Paquete Fiscal

La fecha elegida por Menem y los principales líderes de los bloques oficialistas, los aliados al Gobierno y la oposición dialoguista podría ser el martes 25 de junio para los plenarios de comisiones y el jueves 27 para la sesión, teniendo en cuenta que la semana próxima será hiper corta a raíz de los tres feriados.

En el bloque de la Unión Cívica Radical ya empezaron a analizar qué hacer con los textos aprobados en el Senado de la iniciativa Bases y de la ley de Medidas Fiscales que volverán a la Cámara baja, en puntos sensibles como el impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, privatizaciones, moratoria previsional, y cuotas sindicales obligatorias en el empleo público.

Como prenda de cambio para negociar con el Gobierno, la UCR planea exigir que el presidente Javier Milei no vete -tal como prometió- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó la oposición la semana pasada.