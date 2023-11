Legisladores de La Libertad Avanza rechazan el acuerdo de Milei con Macri: "Fuimos corridos sin ningún tipo de explicación".

En tal sentido, cuestionaron la intención de Macri con respecto al acercamiento con el libertario y la exministra de Seguridad: "Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri".

También criticaron a quienes están cercanos al exmandatario, en un cuestionamiento por la gestión de Macri como presidente. "Sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de 'la casta política' a la que vinimos a vencer", marcaron.

En este marco, enfatizaron que por sus decisiones, "pareciera" que Macri no interpretó correctamente el resultado de las elecciones del 22 de octubre ya que aseveraron que "pareciera que no bastó que la sociedad dejara a 'Juntos por el cargo' afuera de la posibilidad del Ballotage, pareciera que el Ex presidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre".

En tal sentido, cuestionaron la introducción del expresidente en la campaña de La Libertad Avanza. "No se alcanzaron a subir los datos definitivos de la elección que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer", criticaron.

Luego, apuntaron hacia la falta de comunicación el mismo día de la elección del 22 de octubre por la noche: "No solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación. La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no todos somos lo mismo".

Por otro lado, aclararon su posición en el espacio libertario: "Sin perjuicio de ello, reafirmamos nuestra pertenencia a La Libertad Avanza y continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día".

Legisladores electos que ya abandonaron La Libertad Avanza

Distintos diputados electos por La Libertad Avanza ya abandonaron el partido libertario antes de asumir, en desacuerdo con la alianza entre Javier Milei y Patricia Bullrich, anunciada de cara al balotaje del 19 de noviembre.

"Estoy decepcionado, aposté por un Milei anti casta, no por un Milei casta que aceptó un arreglo por un resultado electoral", dijo a Télam el legislador electo Carlos Damasco, y remarcó que con el acuerdo con Juntos por el Cambio "están defraudando a los votantes".

Damasco y Julia Calleros tomaron la misma decisión que la diputada Liliana Salinas, aunque confirmaron a que no conformarán un bloque entre los tres, sino que formarán un bloque los primeros dos, mientras que Salinas tendrá un bloque unipersonal.

El diputado provincial electo señaló que sus "sentimientos y formas de pensar y actuar" no le permiten seguir en La Libertad Avanza, porque "el mensaje durante la campaña fue que no somos lo mismo".

Damasco recordó que el espacio libertario tenía "un mensaje anti casta y resulta que por un resultado electoral se olvidan de nuestros principios y los cambian por un arreglo espurio que decepciona a muchas personas" que votaron al sector libertario.

En este marco, en otro comunicado firmado por la senadora nacional Ivana Arrascaeta (San Luis), los diputados nacionales Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa). Junto a parlamentarios del Mercosur, Fabiana Martin (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis), se marcó: "No podemos acompañar este cambio de rumbo".

Por último diputados provinciales: Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos).