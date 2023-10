Larreta, tras la aprobación de la nueva Ley de Alquileres: "Con esta inflación no hay ley que valga"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , se refirió al proyecto de reforma de Alquileres que la Cámara de Diputados transformó en Ley luego de haber sido aprobada por el Senado y advirtió que "no hay Ley que aguante con esta inflación".

En diálogo con la prensa en el barrio porteño de Villa Lugano luego de la inauguración del cuarto centro de monitoreo urbano, Larreta remarcó las consecuencias del índice de inflación con respecto al proyecto aprobado: "Con esta inflación no hay Ley que valga, en los alquileres y en el sueldo también. Tenemos argentinos que tienen trabajo formal y son pobres".

Horacio Rodríguez Larreta Rodríguez Larreta, este miércoles en Villa Lugano. Twitter (@horaciorlarreta)

Por otro lado, hizo alusión a la suba del dólar blue, que cerró a $1.010 este miércoles, e indicó que "esto es consecuencia de un Gobierno que no tiene un plan, viene corriendo de atrás la inflación y cada día estamos peor, y hay otros candidatos que con sus declaraciones están colaborando con esta situación de caos, cuando dijeron que lo mejor era el dólar en las nubes".

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño se refirió al candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, quien describió que en la medida que subiera más el dólar, se facilitaría su idea de dolarización.

Ley de Alquileres: cuáles son las modificaciones

La norma sancionada durante la madrugada consigna que los contratos sean a tres años, con aumento semestral, pero también que el valor único queda en moneda nacional y por períodos mensuales. Aclara que “no podrán ajustarse con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses”.

Además, modificó el mecanismo de actualización del precio y estableció que "los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA".

Otro dato es que no se podrá pagar por adelanto. Asimismo, entre los beneficios impositivos para los propietarios, no pagarán bienes personales sobre los inmuebles. No pagarán el impuesto al cheque en las cuentas bancarias destinadas a cobrar esos contratos que se encuentren debidamente registrados.

La media sanción de Diputados establecía un contrato a dos años con aumentos cada cuatro meses, el Senado intervino con los cambios y finalmente pudo aprobarse en Diputados.

El texto aprobado, también incorporó un último párrafo sobre el artículo 9, en el que determinó que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.