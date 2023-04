Larreta aseguró que la decisión de Alberto Fernández "es una muestra más del fracaso de este Gobierno"

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta aseguró esta mañana en relación al anuncio del presidente Alberto Fernández de no buscar la reelección, que esa decisión “es una muestra más del fracaso de este gobierno ”.

El precandidato a presidente de Juntos Por el Cambio adjudicó también el "fracaso" a "todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner". A su vez, explicó en declaraciones a medios de Rosario que "no hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos".