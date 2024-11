La UCR se unió al PRO, tampoco dará quórum y tambalea la sesión que busca limitar los DNU

Rodrigo De Loredo, presidente del bloque radical, argumentó su decisión basándose "en un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman". Los gobernadores, la tercera pata clave en la posible caída del debate en el recinto.

Diputados había convocado para este martes a las 15 la sesión que buscará reglamentar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar el poder del presidente Javier Milei. En este marco, la Unión Cívica Radical se unió al bloque del PRO y anunció que no dará quórum para esta tarde, lo que, en conjunto con un llamado de último momento a los gobernadores de parte del Gobierno, hace tambalear el número para iniciar el debate en el recinto.

El anuncio estuvo encabezado por el presidente de bloque radical, Rodrigo De Loredo , quien escribió: "La mayoría de los diputados de la UCR resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman".

A esta postura de los radicales también llegó un llamado clave a los gobernadores de parte del Gobierno en relación al Presupuesto 2025. José Luis Espert convocó a una sesión de la comisión en un gesto de buena fe y los legisladores que responden a los ejecutivos provinciales, independientemente del partido al que representan, tampoco bajarían.

En la misma línea, opinó que "todos los gobiernos se sirvieron de esta herramienta", a la vez que agregó: "A este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva, en comparación de sus antecesores, incluido el de Mauricio Macri. La "doble vara" no se concilia con lo republicano".

"Habiéndonos opuesto a su licuadora previsional y universitaria, no es responsable tomar medidas que den señales que afecten los incipientes logros de estabilidad económica. Autores este año de la reforma laboral y la esencialidad educativa, le exigí al gobierno que deje de pisar nuestra iniciativa de reforma sindical. Nuestra posición, una vez más, es de responsabilidad frente a la fragilidad que se vive en nuestro país", cerró.

La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 12, 2024

El posicionamiento llegó horas antes de que se lleve adelante la sesión y después del pronunciamiento del PRO, cuya definición se tomó tras una reunión de la Mesa Ejecutiva donde estuvieron presentes el presidente del partido, Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; la diputada exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el diputado y presidente del bloque Cristian Ritondo; entre otros.

Tras el encuentro, el PRO hizo a conocer las definiciones que se tomaron. "Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo",

Sesión clave en Diputados: el poroteo de votos

Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria y de Democracia para Siempre, más otros espacios opositores, afirman contar con los votos necesarios para avanzar con la reforma de la ley de DNU y rechazar el decreto de la deuda.

De hecho, La Libertad Avanza es consciente que la oposición ya tiene los votos para reformar la ley de DNU, ya que tiene una base de 135 legisladores dispuestos a aprobar el proyecto.

En el desglose de la cuenta, aparecen 94 de los 99 diputados de Unión por la Patria, los 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, los dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.

Los opositores confían en suman para la reforma de la ley de DNUa los radicales "moderados" de la UCR Julio Cobos, Fabio Quetglas, Martín Tetaz y a Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.

En tanto la bancada radical, que preside Rodrigo De Loredo, definirán entre el lunes y el martes que posición asumirán con respecto a la reforma de la ley de DNU y sobre el canje de deuda, y lamentaron que el Gobierno no haya aceptado una propuesta que realizaron cuando se trató la Ley Bases.