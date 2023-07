La respuesta de Larreta a las críticas de Bullrich: "La firmeza que vale es la de los hechos, no la de los gritos"

"Yo no hago alusiones personales nunca a nadie de Juntos por el Cambio, porque para poder ganarle a la inseguridad, a la mafia de la droga y que los argentinos vuelvan a vivir tranquilos, tenemos que estar juntos. Si no estamos juntos, no va a haber ningún cambio de nada", sostuvo Larreta durante una entrevista con Radio Mitre.