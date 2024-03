"La política tiene que dejarse de joder con la guita de la falopa": el reclamo de un exministro de Seguridad de Santa Fe

"La política tiene que decir: 'no jodemos más con la guita de la falopa. ¿Nos financiamos con la soja negra? Ok'. Hay que investigar las estructuras de poder que alientan los delitos de sangre de alta rentabilidad. Hay que cortar el vínculo entre el Estado y el crimen , a través de la policía, de sectores financieros y de lo que sea", señaló Saín durante una entrevista en Argenzuela .

El exfuncionario del gobierno de Omar Perotti se mostró de acuerdo con "lo que hace con la marihuana el Uruguay", aunque advirtió que "hay que distinguir por droga, porque no es lo mismo todo".

"El problema es el crimen, no la droga. Saquemonos la careta. Si vos querés tomar droga el fin de semana de manera recreativa, y no tenés ningún tipo de adicción ni consumo problemático, es un problema tuyo, como el alcohol. El alcohol no está prohibido, ¿no? Entonces, el problema no es la droga, el problema es el crimen y la violencia", sostuvo.

Para Saín, es necesario contar con "estructuras penales que entiendan esto y una política criminal adecuada", además de invertir en la formación profesional de los policías.

"Vos no podes tener policías baratas y pretender funcionar como la policía inglesa. Nosotros acá agarramos un changuito absolutamente desclasado, le ponemos un fierro en la cintura, lo sacamos a la calle con un patrullero que le compramos a los europeos y creemos que es un policía alemán. Acá hay mucha hipocresía", concluyó Saín.