La palabra del hijo de Alberto Fernández tras la denuncia: "Respondo por las cosas que hago yo"

Además, denunció la persecución de la que está siendo víctima por estas horas: "Muchos me están pidiendo opiniones o que diga cosas. Así mismo el viernes de la semana pasada un móvil de un programa de TV me persiguió por la ciudad, publicando la dirección de mi casa, los horarios en los que salgo, que había pedido un delivery y su contenido y acosándome a mi y a mis amigas por Whatsapp para poder sacar un titular. Tengo 29 años, yo solo respondo por lo que me compete a mí".

“Trabajo desde los 17 años y vivo solo desde los 22, no tengo casa, no tengo auto y tampoco tengo bienes. Lo único que tengo es el amor de las mejores personas del mundo y una salud mental más fuerte de lo que pensaba, de la cual me ocupo desde hace ya muchos años, porque de mí me ocupo yo", señaló.

Finalmente se refirió a la denuncia contra su padre, a quien dejó de seguir en las redes cuando se conoció la noticia. “A este mundo no venimos a sanar, ni a solucionar los problemas de nadie, y mucho menos a hacernos responsables de cosas que no nos competen porque no tienen que ver nada con nosotros”, indicó.

“Espero de todo corazón que pronto la justicia pueda esclarecer lo sucedido”. deseó en el cierre de su mensaje.